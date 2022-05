Főhet a fejünk a májusi hőség miatt, de néhány trükköt bevethetünk

Helyenként már 30 foknál is több volt a napokban az országban, így már most, május végén igencsak melegünk lehet a lakásban is, ahol nincs megfelelő túlmelegedés elleni védelem, jelesül hűs árnyékot adó fák, vagy nincs lehetőségünk a megfelelő szellőztetésre. És hol van még az igazi nyár, amikor még csak éjjel sem hűl le a levegő annyira, hogy az a lakás levegőjét is elviselhetőbbé tegye? A korábbi évekhez hasonlóan már idén is elkéstünk a klíma beszereltetésével, ilyenkor már nem tudnak vállalni új telepítést a szakemberek. De mit tehetünk, hogy ne főjön a fejünk az állandó hőségben?

Bármilyen furcsának is hangzik, mégis van néhány praktika, amit kipróbálhatunk arra az esetre, ha nincs klíma a lakásban.

Szellőztetés kora reggel

A legnagyobb kánikulában nincsen sok értelme szellőztetni, hiszen kintről legfeljebb melegebb levegőt tudjuk beengedni. Általában csak éjszaka megfelelő a kinti hőmérséklet ahhoz, hogy azzal csökkenteni tudjuk a bentit. Célszerű egy kis kereszthuzatot csinálnunk, hogy a hűvös átjárhassa helyiségeinket. Ha a legjobb végeredményt szeretnénk elérni, akkor keljünk időben és már az első napsugarak megjelenése előtt zárjunk be és sötétítsünk le, amit csak tudunk.

Jeges sós vizes ventilátor

A lakás hűtésében a lényeg, hogy mozogjon a levegő – ebben pedig nagy segítségünkre lehet egy egyszerűbb ventilátor is. Ha még jobb hatást szeretnénk elérni, akkor tegyünk egy kis sós jeget a ventilátor elé. Hogy miért pont sósat? A só egy kicsit megemeli a víz fagyáspontját, ami a nyári melegben hasznos tulajdonság. Csinálhatunk jégkockákat is, de akár ásványvizes palackokat is lefagyaszthatunk, hogy minél tovább maradjon meg a víz jég formájában. Körülbelül egy a kilenchez arányban tegyünk sót és vizet egy másfél literes palackba! Hagyjunk egy kis helyet, körülbelül 3 decilitert a fagyás következtében bekövetkező térfogatnövekedésnek. Ha megfagyott, akkor pedig élvezzük a belőle áradó hűvösséget!

A klíma nagyon jó. De mi van, ha nincs? Fotó: Pixabay

Árnyékolás a legforróbb pontokon

Az egyik legjobb megoldás annak, hogy ne melegedjen fel lakásunk, ha megakadályozzuk azt, hogy a napsugarak bejussanak oda. Ezért árnyékoljuk le az ablakokat, különösen azokat, amelyeket telibe süt meg a nap bizonyos napszakokban! Ha elmegyünk otthonról, érdemes az egész lakást besötétíteni, hogy kellemes hűvös fogadjon minket akkor, amikor hazaérünk munkából. Ha otthon vagyunk, akkor is érdemes napközben teljesen lesötétítenünk, az ablak árnyékolás házilag fontos lépés, ha szeretnénk elkerülni, hogy nappalink szaunává változzon.

Csavarjuk fel a szőnyeget

Bármilyen meglepő, szedjük fel a nyári hónapokra a szőnyegeket a lakásban! Egyszerűen csavarjuk fel őket, és mossunk fel hideg vízzel!