Lecsapott a vihar: villámárvíz öntötte el az utcákat, hömpölygött a víz

Ahogy arról a Bors is beszámolt, számos helyen kell számítani felhőszakadásra az országban. Pécsett már le is zúdult a tetemes eső, a csatornahálózat nem is bírta a megterhelést. Villámárvíz alakult az utcákon.

😢Pécs belvárosának csatornarendszere is megadta magát a zivataroknak. Villámárvíz alakult ki az utcákon. Köszönjük a videót! Várjuk máshonnan is a felvételeket! Posted by Időkép on Thursday, June 9, 2022

Dunaújvárosban is pokolivá vált az idő.