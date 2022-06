„Tiszta aranyból volt a szíve” – felrobbant házában vesztette életét az édesanya

Megható módon, tisztelettel adóztak egy nagymamának, aki egy cserére szoruló kazán miatt vesztette életét. Vasárnap éjszaka ugyanis a rossz eszköz gázrobbanást okozott, ami a földdel tette egyenlővé az otthonát.

Doreen Rees-Bibb az életét vesztette, amikor a detonáció végigsöpört az ingatlanon. Élettársát, David Murphyt, aki a ház tulajdonosa több méternyi törmelék temette maga alá. A hős szomszédok ásták ki a férfit, aki jelenleg is kórházban van, életveszélyes állapotban.

Fotó: pexels

Egy magát megnevezni nem kívánó családtag a 79 éves Doreent a társaság életének és lelkének nevezte.

- Tele volt melegséggel és szeretettel, és tiszta aranyból volt a szíve. Mindannyian megrendültünk. Majdnem 80 éves volt, de még mindig tele volt élettel. Nagyon boldog volt Daviddel – árulta el a családtag.

A rémült szemtanúk elmondták, hogy hallották David csontig hatoló sikolyait: - Kérem, mentsék meg a feleségemet, még mindig bent van.

A lángok azonban olyan hatalmasok voltak, hogy a szomszédok nem tudtak bejutni. Meg kellett várni a tűzoltókat, akik ugyan kivitték a nőt, de már segíteni nem tudtak rajta.

A tűzoltók jelentése szerint is gázrobbanás történt. Amit az is megerősített, hogy a három hálószobás sorházban nem sokkal a robbanás előtt új kazánt kellett volna beszerelni - tudta meg a The Sun.