Szemeteszsákokba csomagolt női holtteste bukkant a rendőrség

Női holttestet talált a rendőrség a Királyhágó környékén. Azt gyanítják, hogy a Kolozsvárról eltűnt magyar nő teteme lehet – számolt be a Cluj24.ro hírportál.

A Kolozs megyei hírportál szerint a szemetesszákokba csomagolt holttestet a Bihar megyei Báródsomos (Cornițel) környékén találta meg a rendőrség, mely a Királyhágó és Élesd között, az E60-as főút mentén található. A hatóságok azt gyanítják, hogy a Kolozsvárról eltűnt Molnár Beáta teteme lehet, az ügyet a Kolozs megyei törvényszéki ügyészség vizsgálja.

A kamerák felvételei alapján egy férfi, akit Boné Ferencként azonosítottak, autójával megállt az elhagyatott benzinkút környékén. A Bihar megyei sajtó rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy több szemeteszsákot is találtak a helyszínen. A halott nő fején ütlegelés nyomai láthatók, írta nyomozati források alapján a Cluj 24 és a ZiarulClujean. Utóbbi szerint – mely a helyszínre is elkísérte a kolozsvári nyomozókat – a hatóságok gyilkossági ügyben folytatják a nyomozást, a fő gyanúsított Boné Ferenc, akit több megyében is keresnek, de azt sem zárják ki, hogy már Magyarországra szökött.

