Pucér fotókat küldene a világűrbe a NASA

A Földet kívánja leírni bináris kódokkal a NASA: gondoltak a Föld elhelyezkedésére a világegyetemben, de sokkal kisebb jelentőségű dolgokra is, mint az emberi test felépítésére.

A NASA terve az, hogy a „Beacon in the Galaxy” (BITG) projekt keretében üzeneteket sugározzon a világűrbe, hogy kommunikációt létesítsen az idegenekkel – írja a republicworld.com. Az üzenetek számos tételből állnak, alap fizikai és matematikai fogalmakat, a földi élet biológiai összetételét, a Naprendszer elhelyezkedését, és más fontos dolgokat is érintenék. De van egy igazán érdekes pontja az üzenetek tartalmának, ami nem más, mint az ember ábrázolása, méghozzá pucéran.

Az üzenet integető embereket tartalmaz, hogy barátságosabbnak tűnjenek, egy DNS-struktúra és egy lefelé eső objektum mellett, amely szimbolizálja a Föld gravitációját.

Abban az esetben, ha az idegenek felvennék velünk a kapcsolatot, a szakértők a Naprendszerünk címét is elküldték. A digitális fotón a Nap és a Naprendszerünk bolygói sorakoznak, a Földön pedig egy kis nyíl van, amely tudatja az idegenekkel a pontos helyzetünket. Egy világtérképet is mellékeltek, amely a földi kontinensek jelenlegi tájolását mutatja.