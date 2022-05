Így bénította meg a fővárost Karácsony Gergely

Karácsony Gergely 2019-es főpolgármesterré választása után azzal kezdte a munkát, hogy elrendelte számos olyan projekt felülvizsgálatát, amelyeket lényegében startra készen kapott Tarlós István előző városvezetőtől. Hogy ennek mi volt az oka, azt nem tudhatjuk, az eredmény azonban világos: miközben csúszott a projektek megvalósítása, még drágultak is. Mindeközben a fővárosi vezetés azzal

volt elfoglalva, hogy a késlekedésért és lényegében minden másért is a kormányt hibáztassa.

így alakulhatott ki az a helyzet, amellyel a budapestiek 2021 júniusában szembesültek: a sokáig halogatott és idő közben megdrágult építkezéseket egyszerre kezdték el, amivel megbénították a város autós forgalmát. Karácsonyék a metrófelújítás idején fogtak bele a pesti alsó rakpart átépítésébe Margit híd és az Országház közötti szakaszon, Dél-Pesten pedig az 50-es villamos vonalának korszerűsítése érintett több forgalmas helyszínt. Június 16-án kezdődött el a Lánchíd felújítása, majd június 19-én következett be a Nyugati pályaudvar lezárása. A folyamatot pedig a Blaha Lujza tér renoválásának megkezdése tetőzte be, ami tovább lassította a forgalmat a belvárosban.

Az építkezések hatása azonnal érződött, az autós közlekedés lényegében ellehetetlenült Budapesten, ahol a belvároson való átjutás több órás vánszorgássá változott. És mindez még csak a kezdet volt: ekkor még hónapokra voltunk a szeptemberi iskolakezdéstől.

A Metropol visszalátogatott a Blaha Lujza térre 2021 októberében, ahol nem igazán változott semmi: káosz, dugók és mocsok. A lap így számolt be a látottakról: „Szerda óta nem működnek a lámpák, és szerda délutánra az úttestet is lemarták. Csütörtök reggelre leaszfaltozták ugyan egy részét, de a káosz maradt: eltűnő zebrák, nem működő lámpák, értelmezhetetlen terelések, jelzőtáblák és felfestések, egymásra terelt gyalogosok, biciklisták, autók és buszok... Egy terelőtábla még csütörtökön is a középső sávban árválkodott, és kényszerítette egy sávba összeszűkülni a forgalmat."

Mint arról korábban írtunk, a Blaha Lujza tér felújítása az eredeti, Tarlós István korábbi főpolgármester által megrendelt tervekhez képest 400 millió forinttal drágult, miközben kevesebb műszaki tartalommal valósul meg. Kimaradnak a különböző térépítészeti, közlekedési, közműkiváltási elemek, és nem épül buszváró, sem pavilonépület kávézóval és nyilvános illemhellyel. Az aluljáró bővítését szintén kihúzták a feladatok közül.

Mindeközben kérdéses, hogy egyáltalán elkészülnek-e a felújítási munkálatok 2022. IV. negyedévére, ahogyan az a tervekben szerepel. A Metropol több videót készített arról, hogy a melósok unatkoznak és olyan is előfordult, hogy munka helyett az aluljáróban fociztak.