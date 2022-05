Saját esküvőjéről vitték el a zsaruk a menyasszonyt, nem hiszi el, mit művelt

A menyasszony és az ételszállótó kezén azok után kattant a bilincs, hogy az esküvői menü elfogyasztása után többen is rosszul lettek és kórházban kötöttek ki. Ott derült ki, hogy mindegyik beteg drogtesztje pozitív, ugyanis az egész menüsor alaposan be volt ütve marihuanával – számolt be a különös lagziról a Daily Star.

A zsarukat azután hívták ki a lagzira, hogy az első betegeket bevitték a kórházba, majd egyre többeknek lett pozitív a drogtesztje, egyikük pedig el is mondta: furcsán zsibbadtnak és tehetetlennek érezte magát, miközben különös dolgokat hallucinált, emellett annyira őrjöngött, hogy nyugtatókkal lehetett csak lecsillapítani.

A menyasszonyt (balra) és a lagzi ételeiért felelős vendéglátóst is letartóztatták

A floridai rendőrök végül az esküvőről vitték el a 42 éves menyasszonyt, Danya Shea Glenny Svobodát, és a 31 éves vendéglátóst, Joycelyn Bryant is, ekkora ugyanis már biztos volt, hogy ők ketten ötlötték ki a meglepetés drogos vacsorát, amiről azonban senkinek, még az újdonsült férjnek, Andrew-nak sem szóltak.

A zsaruk az elszabadult lagzi több kellékét is gyanúsnak találták: a házkutatás során ugyanis nem csak az evőeszközöket vitték el bizonyítékként, hanem egy tál lasagne-t is lefoglaltak, hogy abból később mintát vegyenek.

A két nőt letartóztatták, de azóta szabadon is engedték őket, június 7-én állnak majd bíróság elé.