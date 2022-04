Újabb autósüldözés volt Budapesten, felüljáróba csapódott a menekülő sofőr

A sofőr a rendőri jelzésre nem állt meg, inkább a gázpedálra lépett. Csakis ő tudhatja, miből gondolta, hogy ezt megúszhatja, annál is inkább, hogy még menekülés közben is több közlekedési szabályt megsértett. Amikor Kispest felé közeledett, tovább csökkentek az esélyei, ugyanis már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mellett a BRFK egységei is részt vettek a rendőri műveletben. A szerb állampolgárságú férfi nem lehetett túl jó sofőr, ugyanis 0 óra 35 perckor már a ferencvárosi Gyáli út és az Illatos út sarkán a felüljáró oszlopának csapódott. Ennek következtében több utasa is megsérült. Az utasok albán állampolgárnak mondták magukat, a jogszerű Magyarországon tartózkodásukat nem tudták igazolni.

Fotó: Mihádák Zoltán

Két órával később egy hasonló eset történt. A budapesti egyenruhások Kőbányán, a Könyves Kálmán körút és Elnök utca kereszteződésében egy magyar rendszámú kocsit állítottak meg. A volán mögött egy ukrán állampolgár ült, vele pedig egy lengyel, illetve két, magát török állampolgárnak valló illető utazott. Egyikük sem tudta bizonyítani, hogy engedéllyel tartózkodnak hazánkban.

Nem sokkal később egy cseh autóból egy azerbajdzsáni állampolgárt szállító grúz sofőr került elő.

A három ügyben közös, hogy valamennyi esetben a X. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő a tetteseket.