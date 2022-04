Pozsgai Florentina: Gyerekkorom óta hastáncolok

Név: Pozsgai Florentina

Lakhely: Buják

Életkor: 20

Magasság: 160 cm

Csillagjegye: Ikrek

Kedvenc étel: sült oldalas

Kedvenc ital: tea

Kedvenc zene: Busta Rhymes

Kedvenc parfüm: Attraction

Pozsgai Florentina vagyok, 20 éves, Bujákon élek. Érettségivel és egy fodrász végzettséggel is rendelkezem. A munka mellett gyakornokként most is képezem maga, mert szeretnék a legjobb hajszobrászok közé tartozni. Ők azok, akik nagyon különleges, extrém frizurákat készítenek, és póthaj fonással is foglalkoznak.

Nagyon sok jó ember vesz körül, de brutálisan meglepődtem, hogy minden nap ennyien szavaztak rám, és így a legmagasabb pontszámmal én lettem a közönségszavazás győztese. A versenyre a nővérem nevezett be a tudtom nélkül, és csak akkor szólt, amikor ez már megtörtént. Annyira a szívén viselte az indulásom, hogy a fotózás előtti napon nála kellett aludnom, nehogy el ne aludjak, vagy nehogy találjak valami kifogást, hogy mégsem megyek el. Sőt még el is kísért, és segédkezett az átöltözéseknél.

Gyerekkorom óta foglalkoztat a hastánc, bár soha nem tanultam tanárnál, de sok videót néztem. Édesanyámtól az egyik születésnapomra még egy ruhát is kaptam, és sokat foglalkozott velem, hogy ez a tudásom csiszolódjon. Egyszer harmadik lettem egy táncversenyen. Ma már nem nagyon engedi az időm, hogy továbbra is komolyan foglalkozzak vele, de a nővérem lánybúcsúztatóján mindenki előtt neki külön táncoltam, és nagy sikerem volt vele.

Ide kattintva adhatod le a szavazatodat a közönségkedvenc lányokra!