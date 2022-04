Nem vadászik tojásra, de csempész meglepetést szerettei szobájába Erzsébet királynő

Azt egyelőre nem tudjuk, idén fogják-e tartani a sok évtizedes hagyományokat a királyi családban, de az bizonyos, az elmúlt két évben nem egészen úgy ünnepeltek Erzsébet királynő udvarában, ahogyan megszokták. A koronavírus járvány ugyanis felülírta a hagyományokat, és mindenki a legszűkebb körben ünnepelt. Tavaly, 2021. április 9-én pedig elhunyt a királynő férje, Fülöp herceg is, ami akkor éppen a húsvéti ünnepek után következett be.

A királynő ugyanakkor szereti meglepni szeretteit, mindig gondoskodik arról, hogy a szobáikban valami kis apró meglepetés várja őket. S hogy mi mindenhez ragaszkodik még az uralkodó? Összegyűjtöttük.

Ha nagycsütörtök, akkor pénzosztás

A királyi család szűk körű összejövetele előtt egy nappal a királynőre vár egy jelentős esemény lebonyolítása. A brit hagyomány szerint ugyanis nagycsütörtökön az angol uralkodó pénzt oszt az időseknek. Az istentisztelettel egybekötött pénzosztást legtöbbször a londoni Westminsteri apátságban tartották, de olyan is akadt, hogy Canterburyi katedrálisban vagy éppen Bristolban ejtették meg. Az utóbbi években (2018-ban és 2019-ben is) a Szent György-kápolna volt a helyszín, de 2020-ban elmaradt ez a ceremónia.

Fotó: RICHARD POHLE / AFP

A királynő ilyenkor szimbolikusan érmét oszt ki „alamizsna” címszóval olyan idős nők és férfiak számára, akik aktív tagjai a keresztény közösségüknek. Az ajándékozottak számát az uralkodó életkora határozza meg – így 2020-ban például 94 férfi és 94 nő kapott kisebb csomagot. A ceremónia során mindenkinek két bőrből készült zacskót ad át, a piros színűben hagyományos érme található, a fehérben pedig ezüst – annyi penny, ahány éves az adományozó. Bár ezek ugyanúgy fizetőképesek, mint bármilyen készpénz, a jellemző az, hogy megtartják őket.

Szűk családi körben maradnak

A nagycsütörtöki ünnepség után csendesebb napok következnek. A következő fontos jelenés vasárnap esedékes, amikor az egész família találkozik a windsori kastélyban (Vilmos herceget és családját, továbbá Eugénia és Beatrix hercegnőt is beleértve), ahol közösen tiszteletüket teszik a Szent György-kápolnában. Itt általában tömeg várja őket, aminek tagjai jókívánságaikat fejezik ki a királyi családnak, illetve minden évben virágcsokorral kedveskednek a királynőnek, amit kisgyerekek nyújtanak át. A mise után a királyi család tagjai ebédidő tájékán visszavonulnak a kastélyba egy közös lakomára.

Mint mindenhol, a mise és az éremosztás idején is tömegek kíváncsiak az uralkodóra. Fotó: Richard Pohle / AFP

A 2019-es húsvét a szokásosnál különlegesebb volt a királynő 93. születésnapja miatt. A vasárnapi mise után, a Szent György-kápolna előtt a tömeg hangos énekléssel köszöntötte II. Erzsébetet. Ezen a misén a királyi család tagjai közül Meghan Markle nem volt jelen, mert éppen első gyerekével, Archie Harrisonnal volt várandós, ezért inkább Los Angelesben maradt, őt Harry herceg képviselte.

Kímélő, de fenséges lakoma

II. Erzsébet egykori személyes séfje, Darren McGrady elárulta, hogy nagypénteken a királynő általában csak egy könnyed, halas menüt fogyaszt, míg vasárnap, a nagy családi ebédkor hagyományosan sült bárányt tálalnak fel zöldséges körettel. A séf azt is elmondta, hogy a királynő átsütve szereti a húst, ezért különösen oda kell figyelni az elkészítési időre.

Előételt ilyenkor nem fogyasztanak, de aki esetleg nem szereti a bárányt, választhat egy vegyes salátát, amiben általában uborka, reszelt répa, egy kis menta vagy koriander található. Az ebéddel nincs vége a falatozásnak, utána gyümölcsöket, sajtokat eszegetnek.

A séf szerint II. Erzsébet az ebéd mellé általában egy pohár bort fogyaszt, ennél többet nem is iszik egészen estig, amikor előkerül a kedvenc ginje.

Húsvéti tojásvadászat

A tojásvadászat nemcsak nálunk hagyomány, Angliában is ugyanolyan népszerűségnek örvend. Hivatalosan ugyan nem tudni, hogy a királyi családban szerveznek-e külön Györgynek, Saroltának és Lajosnak kincsvadászatot, de anyjuk, Kate Middleton 2016-ban, az első egyéni interjújában elmesélte, hogy a királynő minden évben kedveskedik nekik valamilyen meglepetéssel, amikor húsvétkor megérkeznek a Windsori kastélyba. Egy másik alkalommal elárulta, hogy aznap reggel a gyerekek már túl voltak a kifejezetten nekik rendezett tojáskeresésen, szóval a mókából valószínűleg ők sem maradnak ki.

Húsvétvasárnapon a szokás szerint a Windsori és Buckingham-palota egyaránt megnyitotta kapuit egy tojáskereső kincsvadászatra az érdeklődők számára. A gyerekeknek a megadott nyomok alapján kellett megtalálniuk a tojásokat, a hozzá kapott kosarat pedig akár fel is díszíthették. Habár a játéban a királynő személyesen nem veszt részt, nem kell aggódni, ugyanis neki már van egy pár értékes tojása. Egész kollekciót tudhat ugyanis magáénak Fabergé-tojásokból, melyek elképesztően értékes művészeti alkotások. A gyűjteményt még a királynő nagyszülei, V. György és Mária brit királyné is kiegészítették pár darabbal, de megtalálható benne egy aranytojás is, melyet II. Miklós orosz cár még 1901-ben készíttetett Alexandra királynénak, V. György apjának.