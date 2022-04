Nagyon jól teljesít a magyar gazdaság

A korábbi márciusokkal összevetve az idei érték felülmúlja a hosszú távú márciusi átlagot (51,8 pont), és az elmúlt három év átlagát (43,4 pont) - adta hírül a logisztikusok.

A felmérésben vizsgált részindexek nagyobb része nőtt februárhoz képest. A változások mértéke majdnem minden esetben elérte az 5 százalékpontot (kivétel két esetben), sőt egy esetben a 10 pontot is.

Az index további növekedést jelző februári értéke (53,8 pont) után az index értéke még javult, és továbbra is bővülést jelez. A részindexek a februárban mért értékeikhez képest nagyobb mértékben és – kettő kivétellel – pozitív irányban változtak.

Az új rendelések mennyisége továbbra is dinamikusan bővült, és a vásárolt készletek mennyisége indexének üteme is erősebben alakult. A termelt mennyiség és a foglalkoztatottság alindexeinek bővülő üteme megmaradt. A szállítási átfutási idő értéke ismét nagyon alacsony maradt és az átfutási idők hosszabbodását jelzi számos válaszadónál, és az üteme az előző havinál is jobban erősödött.

A termelési mennyiség indexe nőtt februári értékéhez képest, és 50 pont fölött maradva a termelt mennyiség növekedését jelzi tizenharmadik alkalommal. 1995 óta most volt a harmadik legmagasabb az index értéke márciusban.

Az új rendelések mutatója nőtt, a mostani értéknél 1995 óta soha nem mértek magasabb márciusi értéket.

A márciusi szállítási átfutási idő hosszabb lett februárhoz képest, és az ütem némileg nőtt. Az index értéke 2020-ban és 2021-ben is szinte végig 50,0 pont alatt volt. Az eddigi márciusi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb 1995 óta.

A vásárolt készletek indexe nőtt, és 50,0 pont felett maradva egy havi szűkülés után tizenegyedik alkalommal bővül, a februárinál erősebb ütemben. Az idei indexérték a legnagyobb márciusi 1995 óta.

A foglalkoztatottsági mutató márciusban is növekedésre utal, hatodik alkalommal egyhavi változatlanság után. Az index értéke kisebb lett februárhoz képest, és átlag feletti értéknek tekinthető.

A beszerzési áraknál az index értéke magasabb lett, és 50,0 pont felett maradva további nagyon erős árnövekedést jelez a válaszadók szerint. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a legnagyobb márciusi.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt februárhoz képest, és 50,0 pont fölött maradt. Az exportnál hasonló folyamatról lehet beszélni.

E hónapban acél, egész nyúl, energiaköltség, festék, máj, papír, sárgaréz és vas kapcsán jeleztek az MLBKT válaszadói jelentősebb áremelkedést. Hiány volt acélból, alapanyagból, alumíniumból, bútorlapból, chipből, címkéből, csavarból, csomagolóanyagból, dobozból, fali lámpából, fémből, fóliából, fűrészáruból, kartonból, készáruból, kiszerelési anyagból, konténerből, kötőelemből, lemezből, malátából, műanyagból, papírból, ragasztóanyagból, speciális elektronikai eszközökből, tömítőből, üvegből, vasból és vászonból. Jelentősebb árcsökkenésről nem számoltak be.

(napi.hu)