Azóta gyászol a Merci-függő Beáta, hogy legutolsó autója összetört

A jelenleg egyébként HR-esként dolgozó Kneszl Beáta Kármen borderline személyiségzavarban szenved, erről egy könyvet is írt, melyből az orvosi egyetemen is tanítanak– ezek után szinte másodlagosnak tűnik, hogy Beáta igazoltan Mercedes-függő is.

Összefügg a rajongása a borderline-nal

A borderline egyik alapvető jellemzője, hogy az érintettnek nincs stabil identitása, mindössze rendre váltogatott szerepekkel bír. Beáta például a borderline-ügyet viszi a hátán Magyarországon, még egy hivatalos világnapért is korteskedik, ugyanakkor saját bevallása szerint Mercedes-függő – a két dolog között ráadásul összefüggés is található.

Hogy az édesapámhoz, vagy egy volt barátomhoz köthető-e a szerelem fellángolása, magam sem tudom – mesélte Beáta. Apja ugyanis inkább vásárolt Mercedest, mintsem nagyobb lakásba költöztesse családját, míg a hölgy egy korábbi párja mellett ülve pillantotta meg azt a modellt, melybe nemsokára ő is beleülhetett – alig 20 évesen.

Fotó: Kneszl Beáta

Ő maga szerelte meg a „szerelmét”, ha kellett

Emlékszem, a 30. születésnapomra teljes motorgenerált kértem ajándékba, természetesen a „szerelmemnek” – magyarázta Beáta, akinek egy korábbi barátja hitelezte meg a kocsit, igaz, kifizetni végül nem sikerült: egy újabb férfi 2012 márciusában sajnos ripityára törte a gépjárművet, amit hősnőnk azóta is gyászol.

Fotó: Kneszl Beáta

Azóta is vágyakozik egy Mercedes után

– Abban az időben derült ki, hogy borderline-os vagyok, és meg is indultam a lejtőn: jómódú, tehetős családban nőttem fel, azóta azonban képtelen vagyok újra Mercedest vásárolni magamnak – mondta el Beáta, aki a „végzetes” karambolt követően három napon át az alkoholban kereste a vigaszt. Mára azonban szerencsére sokkal jobban van és folyamatosan azon dolgozik, hogy egyszer újra „tolhassa maga előtt a csillagot – elvégre a 2013-ban megállapított függősége a csatolt zárójelentések szerint a mai napig fennáll…

Mi az a borderline?

A borderline személyiségzavar határesetit jelent, ez pedig arra utal, hogy az érintettek személyisége széttöredezett, vagyis az ép, illetve a nagyon zavart közti határmezsgyén mozog. A borderline-osok hangulata nagyon változékony, szélsőséges: mindennapjaikat folyamatos indulatok, valamint elvárások jellemzik: az érintettek zömén mérhetetlen

elhagyatottságérzés lesz úrrá, melynek következtében szeparálódnak ugyan, mégis jelentős törődést igényelnek.