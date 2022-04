Megmaradt a húsvéti sonka? A sztárséf még a levét is felhasználja

Minden újrahasznosítható

A sonka és tojás felhasználására számtalan variáció létezik, a pazarlás elkerülése érdekében pedig összeszedtünk néhány ötletet, amiben Buday Péter mesterszakács volt segítségünkre.

– Érdemes főzéskor eltenni főtt a sonka levét is. Miután kihűlt, lefagyasztjuk, később pedig felhasználhatjuk a bableveshez is alaplének. A megmaradt főtt sonka felhasználásához a lehetőségek tárháza szinte végeláthatatlan: tépett húsos szendvics, kenyérre kenhető pástétom, sonkás kocka – csak néhány pofonegyszerű ötlet, amelyek gyorsan elkészíthetőek, és garantáltan hamar elfogynak - mondta lapunknak a séf.

Buday Péter mesterszakács Fotó: Bors

Remek megoldás a sonkás kocka

A sonkás kocka receptjével ráadásul a maradék tojásnak is búcsút inthetünk, alig egy óra alatt pedig egy kiadós ételt készíthetünk: Először sós vízben kifőzünk 50 dkg tésztát. A raguhoz kevés olajon megdinsztelünk 1 fej, finomra vágott vöröshagymát, arra jöhet a pirospaprika, majd 40 dkg darált sonka. Fűszerezzük ízlés szerint, és pároljuk puhára. Miközben készül a ragu, egy tepsit locsoljuk meg egy kevés olajjal, majd szórjunk rá két evőkanál zsemlemorzsát. Három tojást 3 dl tejföllel, egy csipet sóval és kevés őrölt borssal jól felverünk, és két evőkanálnyi petrezselymet hozzákeverünk, majd a kihűlt tésztára ráöntjük és alaposan elkeverjük. A tészta felét a tepsi aljára elterítjük, rátesszük a sonkás ragut, aztán a maradék tésztával befedjük. Érzésre egy kevéske sajtot is ráreszelhetünk, majd az egész mehet a 200°C-os sütőbe, amíg aranysárgára nem sül. Ez az ínycsiklandó egytálétel önmagában is megállja helyét, de meg lehet bolondítani egy kis savanyúsággal is.

Sonkás kocka a megmaradt főtt sonkából Fotó: Shutterstock

Csokinyusziból lesz a legjobb brownie

Az édesszájúakra is gondoltunk a következő recepttel, ami a húsvétról megmaradt csokitojásból vagy -csokinyusziból is bátran elkészíthetünk. A csupa csokis brownieval pedig nem lehet mellélőni: 250 g csokit törjünk apróra, majd adjunk hozzá 2dl vajat. Vízgőz felett megolvasztjuk, majd a kapott masszát tegyük félre hűlni. Négy tojást és 100 g cukrot robotgép segítségével verjünk habosra, majd a kihűlt csokis-vajas masszát adjuk hozzá. Alapos keverés után szitáljunk bele a csipetnyi sóval elkevert 100g lisztet. Közben melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra, a masszát öntsük a sütőpapírral bélelt vagy vajjal alaposan megkent sütőformába. Süssük kb. 20 percig, és kész is az isteni csokis sütemény. A végeredmény már önmagában isteni, de egy kevés tejszínhab és vanília fagyi a brownie mellé még jobban megfűszerezik az élvezetet.

Csokinyusziból lesz a legjobb brownie Fotó: Shutterstock