Kiürítenek több bevásárlóközpontot is, bombariadó van több plázában

Hangosbemondóban kérik a vásárlókat, hogy haladéktalanul hagyják el az épületet az Árkádban és a Corvin Plázában is. Erről érkezett hír a Mammutból, a Westendből és az Aréna Plázából is. Bombariadó van a Debrecen plázában és Győrben is.

"Üzemzavar miatt a bevásárlóközpont néhány perc múlva bezár. Kérjük, kövessék munkatársaink utasításait. A legrövidebb úton hagyják el az épületet. Járműveiket hagyják a parkokban" - ezt mondják be az Árkádban a hangosbemondóban, tudósított az Origo a helyszínről.

Nem sokkal később a Corvin Plázából is kiküldtek mindenkit.

A Civishír azt írja, bombariadó volt Debrecenben, a MÁV Piac utcai területi igazgatóságának épületében. A lap úgy tudja, a debreceni Malomparkban és a Debrecen Plazában is bombariadó miatt kellett elhagynia az embereknek a bevásárlóközpontot.

Információk szerint az előbb említetteken túl, az Aréna Plázában, egy kaposvári plázában, a Mammutban, és egy győri Plázában is bombariadó van.

A budapesti bombariadók tényét a rendőrség nem cáfolta, részleteket azonban egyelőre nem közöltek. Későbbre ígértek tájékoztatást.