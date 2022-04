Ilyen márkájú a mobilja? Sürgősen be kell állítania egy dolgot

Olyan iPhone hibákra adott ki figyelmeztetést az Apple, amiket a hackerek képesek felhasználni arra, hogy hozzáférjenek a telefonodhoz. Ami még rosszabb, a gyártó tud is olyan esetről, ahol hackerek ki is használták ezeket a hibákat - írja a The Sun. Szerencsére azonban a gyártó már előállt a megoldással, ehhez azonban frissíteni kell a készüléket:

Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés menüpont > Letöltés és telepítés

A rendszeres frissítése ugyanis az egyik legjobb védekezés a hackerek ellen. Ezek kiszűrik a hibákat, ezért a legjobb, ha bekapcsolod az automatikus frissítést.

Az új frissítés neve iOS 15.4.1 , és a következő eszközökhöz érhető el: