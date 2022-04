Nem hiszed el, melyik otthoni eszköz eszi meg a legtöbb áramot

Manapság már se szeri, se száma a háztartásokban a különböző okoseszközöknek, amiknek hatására láthatóan megnőtt a háztartások áramfogyasztása. Bár idehaza még nem látszódnak a rezsiszámlákon a Nyugat-Európában már igencsak elszabadult energiaárak, jó tudni, mik azok az eszközök, amik olyan sokat fogyasztanak, hogy jobban tesszük, ha áramtalanítjuk őket a készenléti állapot helyett, amikor épp nincsenek használatban. A pénztárcánk hálás lesz érte, de még az ökológiai lábnyomunkat is csökkenthetjük, ha nem hagyjuk őket a konnektorba dugva.

Az egyik legelterjedtebb és legtöbbször bedugva hagyott eszköz az LCD tévé, mely óránként átlagosan 2.3 W-ot fogyaszt csak távirányítóval kikapcsolt állapotban. Rajta is túltesznek azonban a játékkonzolok, melyek fantomfogyasztása óránként 5,4 W-ra is rúghat.

Az első helyen meglepő módon a WiFi-modemek állnak, melyek 60 perc leforgása alatt akár 7-10 W-nyi áramot is elszívhatnak. Persze pont a WiFi az, amit mondhatni folyamatosan használunk, ugyanakkor éjszakára, vagy ha hosszabb időre elmegyünk otthonról, nyugodtan kikapcsolhatjuk. Ha pedig elutazunk, mégis ki miatt tartanánk bedugva?

Már azzal is spórolhatunk, ha éjszakára átamtalanítjuk őket Fotó: Shutterstock

Jelentős energiavámpírok továbbá a mosogató-, a mosó-, illetve a szárítógépek, valamint a mikrohullámú sütők is. Noha ezen készülékek magas fogyasztása jól ismert, szerencsére őket nem kell folyamatosan használni. Azonban az áramfogyasztás is egy ok, hogy ne indítsunk be egy mosást három pár zokni miatt, illetve ne akarjunk lépten-nyomon mindent a mikróban melegíteni.

Összesítve egyértelmű, hogy semmi esetre sem érdemes pusztán lustaságtól vezérelve elbliccelni egyes készülékek áramtalanítását, illetve túlzottan sokat használni másokat – nemcsak a pénztárcánk, de a bolygó is hálás lesz érte.