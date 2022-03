Thaiföldi fenevadak nyomába eredt a világbajnok bunyós

Először kóstolt bele a tengeri horgászatba a Thaiföldön készülő Muay Thai-világbajnok, Szána Patrik. A küzdősportolónak nemcsak a halakkal kellett megküzdenie, hanem a méteres hullámokkal is, amely az Andamán tengeren érte őt.

– A hullámok sokszor erősen megbillentették a hajónkat, de erős, edzett szervezetem van, bírom a terhelést, így rosszullét szerencsére nem fogott el – fogalmazott a Borsnak Szána Patrik, aki gyermekként kóstolt bele a horgászatba, édesapja tanította. – Hat éves koromban fogtam elsőként a kezemben, ez inkább csak egy náddal úszózás volt. Azóta is ahogy az időm engedi hódolok ezen szenvedélyemnek.

Dülledtszemű álsügeret fáraszt a Muay Thai-harcos Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

Fenekezés a tengeren

Bár Patrik több módszert is kipróbált a tengeren, a legeredményesebbnek a fenekezés bizonyult. A szerelékre 50 grammos ólmot kötött, a horogra pedig kagylót és egyéb tengeri apróhalat tűzött.

– Kitartó próbálkozás megtérült, szépen kezdtek megérkezni a halak is. Elsőként egy dülledtszemű álsügér akadt a horogra, majd barramundik, amit a helyi vizek sügérének is neveznek. Ha nem is rekord méretekkel rendelkező halak kaptak a horogra, de arra mindenképpen tökéletesek voltak, hogy a hajó kapitánya elkészítse belőlük az ebédünket – tette hozzá a világbajnok bunyós, aki 12 órát pecázott a tengeren.

Vörösfarkú harcsa a horgon

Muay Thai-harcos egyéni rekordját is megdöntötte Thaiföldön. Igaz, nem tengerben, hanem édesvízben. Az egyik híres tavon 30 kilós vörösfarkú harcsát zsákmányolt. Ez a Dél-Amerikában őshonos faj eltörpül a magyarországi szürkéhez képest, éppen ezért a 30 kilós példányok óriásinak számítanak. A világrekord 44 kilós volt.

Büszkén pózol rekordharcsájával Szána Patrik Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

– A csodacsali a vízközt lebegtetett csirkeaprólék volt, ezzel a csemegével sikerült több szép példányt horogra csalnom, a legnagyobb pedig egy 30 kilós harcsa volt. Természetesen a képek után visszaengedtük a tóba – mondta Patrik, hozzátéve: nagy kultúrája van a haltenyésztésnek Thaiföldön, a helyiek többsége foglalkozik ezzel.

A horgászturizmus is népszerű

Mivel az ázsiai ország a turizmusra fekteti a fő hangsúlyt, ezért az ide érkezők könnyedén találhatnak maguknak olyan tapasztalt pecásokat, akik kiviszik az idelátogatókat egy-egy horgásztúrára.

Hatalmas hullámok voltak a tengeren Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

– Az, hogy mennyibe kerül sok mindentől függ. Mennyi időre bérlünk horgászbotot, hajót, horgászhelyet vagy éppen guydot, azaz segítőt. Ezek alapján vannak néhány tízezer forintos utak is, de akár egymilliósra is befizethetünk. Ez pénztárca függő – zárta Patrik, aki magának szervezi az útjait, hiszen jól ismeri az országot.