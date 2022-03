Rémisztő filmen elevenedik meg az Angliában megölt magyar anyuka története

Mint arról a Bors is írt korábban, még a rendőröket is sokkolta, mikor 2019 májusában egy házkutatásnál két lefagyasztott női holttestet találtak egy londoni lakás mélyhűtőjében. Később kiderült, hogy egyikük egy többgyerekes családanya, M. J. Mustafa, míg a másik, a szintén több gyerekes anyuka, Sz. Henriett teste volt. Mind a két asszonyt exbarátjuk, Zahid Younis tartotta rabságban, majd halálra verte őket, testüket pedig a hűtőbe rejtette. Younist azóta életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, azóta is a rácsok mögött van. Mindezek után egy angol televíziós csatorna filmet készített az esetről, melyben részletesen foglalkozott Henriettel, M. J.-vel és kegyetlen gyilkosukkal, a szexragadozóként elhíresült Younissal. Az egy órás dokumentumfilmben az ügyben nyomozó rendőröket, az áldozatok rokonait és ismerőseit is megszólaltatták.

A meggyilkolt magyar édesanya és M. J. szerettei elmondták: pokoli kín volt újraélni a történteket, és sokkolták is őket az addig ismeretlen részletek, azonban fontosnak tartják, hogy minél jobban leleplezzék a gyilkost:

Igazságot akarunk, és fontos az, hogy soha ne felejtsék el a nevüket, ahogyan az is, hogy minél jobban leleplezzük a gyilkost is – mondta a Newham Recorder brit lapnak a két nő egyik ismerőse.

Az egyik dokumentumfilmes elárulta, hogy emberpróbáló volt beszélni a történtekről az áldozatok szeretteivel:

Kemény, de érzelmes pillanat volt, amikor olyan emberekkel ültünk le beszélni, akik ismerték Henriettet, M. J.-t és Zahidot. Mi is igazságot akarunk – magyarázták. A filmet azóta levetítették a Sky Crime csatornán, de interneten is elérhető.