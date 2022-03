Orbán Viktor: A legfontosabb a magyarok békéje és biztonsága

Orbán Viktor a beszélgetés elején közölte, amit most látunk a krízisnek az eleje. Találkozott a Magyarországra menekültekkel, a belső területekről jönnek, és persze vannak kárpátaljai magyarok. Találkozott harmadik országból érkezőkkel, így nagyon sok indiaival is. Orbán Viktor beszélni fog az indiai kormányfővel, hogy hazamenjenek az indiaiak. Sok más ország esetében is hasonló a helyzet.

Magyarország most sokaknak most a menedék.

"Le a kalappal az önkéntesek előtt"

Kárpátalja jelenleg még nem katonai terület, ami nagy szerencse. Ha ez megváltozna, akkor onnan is nagyon sokan jönnének - mondta a kormányfő. Szólt arról is, hogy meg kell szervezni az ittmaradók életét, de egyelőre 70-80 százalék továbbmegy. A harmadik országbelieket pedig haza fogjuk reptetni. Akik itt maradnak, azoknak itt kell megteremteni az életet - tette hozzá.

Az oltatlanokat be kell oltani. Minden állami szervnek megfeszített munkát kell végeznie. Le a kalappal az önkéntesek előtt - mondta Orbán Viktor. Ők adják a nagy támaszt az állami szervek mögött.

Mi a békében vagyunk érdekeltek

Orbán Viktor elmondta, zajlanak az egyeztetések a munkaadókkal, hogyan lehet az itt lévőket állásokba elhelyezni. Ha beszélni kell, akkor Brüsszelre mindig lehet számítani, de a nemzetállamok cselekednek. Nem tudom, mi folyik Brüsszelben, de ha erre várnánk, akkor nagyon súlyos állapotok alakulnának ki a határon - mondta Orbán Viktor. Brüsszel egy fillért nem adott a migrációs nyomásra és a kerítésépítésre, így magunk oldjuk meg ezt.

Mi a békében vagyunk érdekeltek.

Egy V4-es közös menekültügyi rendszert kell kialakítani

Orbán Viktor szólt arról is, hogy már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy békésen kell rendezni az orosz-ukrán konfliktust, mert mindenki tudta, hogy egy esetleges háború miatt a szomszédos országok kerülnek nehéz helyzetbe.

Mindent megpróbáltunk az elmúlt években, de ennyire futotta.

Egy V4-es közös menekültügyi rendszert kell kialakítani - mondta a kormányfő.

A NATO akkor véd meg minket, ha mi is készen állunk arra, hogy megvédjük magunkat

Orbán Viktor közölte, nagy jelentőségű dolog történt Németországban, mert az ottani haderőfejlesztés révén teljesen meg fog változni Európa. Németország újrafelfegyverzése történik most. A hiányzó német haderőt az amerikaiak pótolták. Gyenge ember nem kap békét - mondta a kormányfő.

Senki nem fogja az életét kockáztatni, hogy megvédjen másokat. A NATO akkor véd meg minket, ha mi is készen állunk arra, hogy megvédjük magunkat.

Ha a felkészülést egy ilyen konfliktusra nem csináljuk meg, akkor az később sem fog menni. Mi időben kezdtünk hozzá - mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor felidézte, hogy 2010 után sem a hadsereg fejlesztése volt a legfontosabb, hanem a gazdaság újraindítása volt a legfontosabb. Ezt követően indult el a hadsereg fejlesztése.

Már elég erősek vagyunk arra, hogy garantáljuk Magyarország biztonságát.

Akkor lehet baj, ha belesodródunk ebbe a háborúba - tette hozzá.

A baloldal belevinné a háborúba az országot

Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ezért van szükség stratégiai nyugalomra - mondta a kormányfő. Mindenki felzaklatott állapotban van a háború miatt. Egy ilyen helyzetben könnyű hibázni, ezért nem szabad semmilyen elkapkodott döntést hozni.

Úgy látom, a baloldal a háború oldalán áll, mert amit ők akarnak, az belevisz minket a háborúba.

A kormányfő szerint a fegyverszállítás katonai célponttá alakítaná Kárpátalját. Nem lehet a nyugati barátainknak szívességet tenni egy-egy nyilatkozattal - tette hozzá.

Ebben a konfliktusban a legfontosabb a magyarok békéje és biztonsága - mondta a kormányfő.

A baloldal feljelentette a kárpátaljai magyarokat

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szíven ütötte az a kijelentés, hogy a kárpátaljai magyarok oroszbarátok. Ez egy feljelentés volt ebben a háborús helyzetben, ez a legközvetlenebb veszélyt hozta az ottani magyarok fejére - mondta kormányfő.

Értem, hogy kampány van, de annak az értelme, hogy a végén jó kormány legyen, de ha belesodródik egy háborúba az ország, akkor leromboljuk az ország jó pozícióját.

A választási kampányban, ha háború van, akkor a magyarok biztonsága a legfontosabb, és nem a kampány maga - tette hozzá.

Itt vannak a legfontosabb veszélyek

A közvetlen veszély, hogy a nyugatiak a szankciók mellett döntöttek. Mi nem akartunk okoskodni a szankciókról - ismertette a kormányfő. Orbán szerint az egység a fontos, de a szankcióknak ára van. Ezt rövid távon meg fogjuk fizetni, és a szankciók negatív hatásainak a kiküszöbölésén fogunk dolgozni - tette hozzá. A második közvetlen veszély az energiaárak hirtelen megemelkedése, és védeni kell a rezsicsökkentés eredményeit. A harmadik probléma, hogy az infláció 50 százalékát az energiaáremelés adja, és ez tovább fog nőni - ismertette a kormányfő. Középtávon veszély, hogy az egész európai gazdaság teljesítménye kisebb lesz, így mindent újra kell kalkulálni.

Minél hamarabb ér véget a háború, annál kisebbek lesznek a károk.