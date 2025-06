Kórházban szenved a TV2 sztárjának apja: az otthonukat is elvehetik

Vannak pillanatok, amikor a reflektorfény mögött az élet kegyetlenebb arcát mutatja. Csonka Miki, a Sztárban sztár leszek! egykori énekese nemcsak színpadon, de a való életben is küzd – és most őszintén mesélt arról a megpróbáltatássorozatról, amely a családját sújtja, miközben egyáltalán nem tett le arról, hogy segítsen a fogyatékkal élő gyerekeken. Ennek ékes példája az Istenhegyi klinikán adott jótékonysági koncertje, amelyet több, mint két hónapnyi szervezés és virrasztás előzött meg.

Csonka Miki koncertje igazán szívmelengető élmény volt (Fotó: Markovics Gábor)

Csonka Miki édesapja kórházba került

„Apumat most hoztam be a kórházba, kegyetlen, amiben most benne vagyok. Bevizesedett a tüdeje, a lába pedig szinte fekete, nincs túl jó állapotban sajnos” – vallotta megrendülten az előadó. Csonka Miki édesapjának állapota ugyanis olyan súlyos, hogy az édesanyja is hazatért Angliából, hogy együtt támogassák a családfőt. A TV2 egykori sztárja jelenleg a kórház közelében él, így napi szinten látogatja az édesapját, akivel szoros, mély kapcsolatot ápol.

Most lesz a születésnapom és a kisfiamé is, nagyon remélem, hogy mihamarabb megsegít a Jóisten és meg tudjuk ünnepelni utólag mindannyian egészségben

– tette hozzá reménykedve az énekes, aki most különösen nagy lelki teherrel küzd.

Csonka Miki Roby Lakatossal és az Alma együttessel zenélt a klinikán (Fotó: Csonka Miki)

Ez még csak a kezdet

Mindezek ellenére Miki nem zárkózott be: a közelmúltban jótékonysági koncertet szervezett az Istenhegyi Klinikán, amelynek célja az volt, hogy fogyatékkal élő gyermekeket támogassanak. A rendezvényen olyan neves előadók is felléptek, mint Roby Lakatos, az Alma Együttes, a Swing à la Django, valamint a Sztárban sztár leszek! győztese, Karapancsev Kristóf és párja, Halász Rebeka. A hangosítást a megasztáros Gudics Máté édesapja biztosította.

Kaptunk többszázezres adományokat is, volt, aki meg se jelent, de a jegyet megvette, hogy támogassa a gyerekeket. Sikeres volt minden szempontból, de a legfontosabb, hogy láttam, igazán élvezték a gyerekek és boldogak voltak

– mondta meghatottan Miki, aki számára nemcsak a zene, hanem a közösség ereje is gyógyító.

Az énekes különösen közel érzi magát a fogyatékkal élő gyermekekhez, hiszen kisfia autizmussal él, mégis kivételes zenei tehetséggel bír: