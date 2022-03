Hét házat vettem eddig 1,7 milliárdért, de kell egy nyolcadik is!

A Floridában élő Linsey Donovan 18 évesen lépett le otthonról, hogy megcsinálja a szerencséjét. Akkor alig volt valamennyi pénze, most pedig gyakorlatilag fürödhetne is a bankókban, mint Dagobert bácsi. A Truly videójában elárulta: eddig hét ingatlant vásárolt, nem kevesebb, mint 5 millió dollárért, azaz átszámolva 1,7 milliárd forintért, de most tervezi, hogy beruház egy nyolcadikra is. Ráadásul nem is akárkinek: Linsey a közelmúltban vett egy 15 ezer dolláros lovat, Ozt, és neki szeretne egy "saját" ingatlant.

A videó tanúsága szerint Linsey másfél évet várt új ágyára, ami gyémántokkal van díszítve, emellett két zongora is van luxusotthonában. Igaz, az egyiket láthatóan napszemüveg-tárolásra használja.

Linsey üzletasszony, modell, és énekesnő is – azaz gyakorlatilag minden olyan területen igyekszik kipróbálni magát, amiről a mai kamaszok álmodoznak. Valamit egészen biztosan tud: első dollármillióját ugyanis már 19 éves korára összeszedte.

De térjünk vissza a lovának kinézett ingatlanra! Mint a fiatal milliárdos magyarázza: Oz is megérdemli azt a luxuséletet, amit ő maga. Épp ezért elment megnézni egy kétmillió dolláros, azaz "potom" 700 millió forintos, 5 hálószobás luxusotthont, amihez természetesen egy méretes istálló is tartozik – amit rózsaszínre szeretne festeni. És hogy megveszi-e? Tippünk szerint igen, ám ez a Bling Life friss epizódjából (egyelőre) nem derült ki.