Kilométeres sorok a medykai határon: Csak minél távolabb akarom tudni a két gyerekemet

Egy trailer mentőt visz ki a határon, egy Lviven át Kijevből érkező nyugdíjas asszony szerint a sebesültek miatt.

Sokan vannak Harkovban, sajnos, Lvivben is találkoztam párral. Nyilván mentőből is hiány van, ahogy kötszerből, esetleg gyógyszerből - vélekedett az asszony, aki azt is hozzátette: a közelben szeretne maradni, hogy amint lehet, hazatérhessen. A katonák folyamatosan segítenek, a gyalog érkező időseknek, nőknek és gyerekeknek.

Egy fiatal nő azt mondja, minél távolabb akar kerülni a háborútól.

Csak távol akarom tudni a két gyerekem innen. Minél távolabb. Szeretnénk legalább Bécsig jutni - magyarázta könnyes szemmel. Hozzátette, egyedülálló anya, aki Harkovhoz közeli településről érkezett, édesanyja már korábban elmenekült Kijev környékéről.

Többeket már várnak a határon, a hosszú kocsisorban változatos rendszámú kocsik állnak türelmesen, a legtöbbjük holland, észt, lengyel, cseh, szlovák és német rendszámú. Egyikük elárulta, unokatestvérére vár, aki egy hét alatt jutott ide az egyre jobban ostromolt Kijevből. A határ mellett hatalmas hordókban gyújtanak tüzet az egyre zimankósabb hidegben, a füstölő tartály mellett gyülekeznek a frissen érkezettek, akik kezébe, ahogy lehet, meleg ételt és italt nyomnak, a közeli szupermarket pedig dugig van mentőssel és menekülttel. A mentősök is gyakran fordulnak, négy rohamkocsi pedig a végeláthatatlan sorban várakozott, hogy átjuthasson az egyre szörnyűbb helyzetben lévő Ukrajnába.