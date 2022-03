Hajdú Péter imád apuka lenni: "Domi a főnök és mindent ő irányít"

Hajdú Péter rutinos apuka, hiszen első házasságából már született két gyermeke Dominik érkezése előtt. A televíziós vezér-műsorvezető ki is veszi a részét a pici gondozásából, hiszen azt vallja, hogy egy anyukának szüksége van "énidőre". Péter kedvese, Eszter éppen a múlt hétvégén "kapott" kimenőt és a kis Domi mindjárt meg is tréfálta az apukáját.

"Egyszerűen imádok apuka lenni és imádom az ezzel járó feladatokat is. Annak idején Noncsit és Dávidot is ugyanakkora izgalommal és örömmel vártam, mint Domi érkezését, és egy pillanatig sem volt kérdés, hogy nála is lesznek olyan feladatok, amiket magamra vállalok. Ilyen a fürdetés, ami amolyan apás program nálunk, vagyis minden nap hazaérek, hogy én végezhessem el ezt a kis rutint, ami egyébként jól is megy nekünk Domival. Ilyenkor van Eszternek egy szusszanásnyi ideje önmagára" - kezdte a Ripost-nak Hajdú Péter, aki elmesélte hogyan telt az a pár óra, amikor kedvese a szülés óta először hagyta őket kettesben hosszabb időre.

"Eszter eddig nem mozdult el Domi mellől, de éppen a mostani hétvégén döntött úgy, hogy elugrik fodrászhoz. Természetesen boldogan mondtam igent a babavigyázásra, hiszen tudom, mennyire fontos egy kismamának, hogy ha csak rövid időre is, de magával foglalkozhasson a pici mellett. Nos, Domi ezt a két órát választotta arra, hogy gyakorlatilag egyszerre csináljon mindent, amit egy baba csinál. Bekakilt, majd miután tisztába tettem, bepisilt. Amint átöltöztettem, azonnal bukott, vagyis büfizett, szóval jöhetett a harmadik szett ruha is. Amikor mindennel készen lettünk, sírni kezdett, én pedig kezdtem a barkóbát, mert fogalmam sem volt, mi a baja. Gondoltam, fáj a pocija, vagy a cumit hiányólja, de nem igazán jöttem rá. Végül Eszter hazajött, és mintha csak elvágták volna a sírást, Domi megnyugodott" - mesélte a műsorvezető, akinek a fürdetésen túl egyéb fontos feladata is van kisfia mellett.

Fotó: Instagram

"Olyan most az életünk, mintha megelevenedett volna a Bébi úr című mese. Domi a főnök és mindent ő irányít. Mi pedig ugrunk, ha szüksége van ránk. Már kiválóan etetem, ami azért fontos, mert sajnos Eszternek egyáltalán nem indult meg a teje, vagyis a kisfiúnk 'tápos baba'. Éjszaka persze főleg Eszter kel föl hozzá, ha éhes, de amióta a kiságy bekerült a szobánkba, néha én is vállalom az etetést. Ami viszont mindig az én reszortom, az a használt pelusok házból való deportálása. Nem tűnik hálás feladatnak, de én ezt is örömmel elvégzem. Nincs ezzel semmi baj..." - nevetett Hajdú Péter, akinek minden mondatából süt a rajongás.