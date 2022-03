Fegyvert fog Ukrajnáért a háború magyar hősi halottjának özvegye

Ha kell, élete árán is megvédi Ukrajna szabadságát az az asszony, akinek magyar gyökerekkel bíró férje tengerészként szolgált az ukrajnai háborúban. Kis Sándor hajóját rakétatalálat érte, a kétszeres édesapa pedig nem élte túl a támadást. A hősi halott barátai a közösségi médiában bejelentették, hogy bosszút állnak a tragédiáért. A hajón Sándorral együtt 12-en vesztették életüket.

Amikor még idilli volt a boldogság

A bátrak maradnak

Minden kedves ukrán testvérem, aki részt vesz a háborúban, azért is harcol, hogy megtorolják az elesettek halálát. Mindannyian hősök – mondta a Borsnak Mária, Sándor özvegye, aki tisztában van vele, hogy sok aktív korú férfi és nő elmenekült az országból. Erről is megvan a véleménye.

A bátrak maradnak, én is kitartok a hazám mellett. Hiszek a békében, amit most még meg kell teremteni. Tudom, hogy akik elmennek, a saját és a szeretteik életét féltik, de bárki elhiheti, én is óvni szeretném a két kisfiamat. Most erősnek kell maradnunk. Tisztelet illeti azokat, akik kitartanak – fogalmazott Mária, majd megdöbbentő kijelentést tett.

Kis Sándor Ukrajnáért eset el

Tudja, hogy meghalhat

– Ha kell, magam is harcba állok a hazámért! Kész vagyok fegyvert ragadni, mert nem fogadom el, hogy az oroszok nekirontottak az országomnak – magyarázta a hadiözvegy. Tisztában van vele, hogy egy ütközetben ő is a halálát lelheti, de ez nem tartja vissza.

Amíg távol vagyok, a nagyszülők vigyáznak a kisfiaimra. Biztonságban lesznek, és ha magam is elesem, tudni fogják, hogy értük, illetve Ukrajnáért vállaltam a kockázatot. Szeretem a hazámat, és békét akarok. A gyerekeket is erre nevelem – szögezte le Mária. A Bors információi szerint egyébként az ukrajnai hadseregéhez csatlakozó önkéntesek a bevetésük előtt egy három napos kiképzésen vesznek részt, majd kapnak egy sárga karszalagot. Fegyverük puska vagy gépkarabély.

Már elfogyott a pénzük

Mária a kérdésünkre kifejtette: csütörtök éjszakai beszélgetésünk idején viszonylag csendes volt a városa, Ocsakov, legalábbis, ami a harcászati eseményeket illeti.

Éppen nem lőnek, de ez megváltozhat. A lakásokban van egyelőre van víz, gáz és villany - mi is az internet segítségével tarthattuk a kapcsolatot Máriával –, viszont az embereknek az országban elfogyott a pénze. Igaz, hiába is lenne, ha egyszer a boltok polcai kifogytak.