Élete végéig börtönben maradhat a román orvos, aki horrorisztikus módon kivégzett egy nyíregyházi anyát

Mint arról a Bors is írt, 2016 augusztus 31-én az akkor 54 éves román tüdőgyógyász főorvos átkerekezett a nyíregyházi R. családhoz, ahol hét éves ikergyermekeik előtt hidegvérrel fejbe lőtte az ott élő Máriált és Lászlót, majd elmenekült. Segítséget az ikerpár egyik tagja hívott, azonban, mire a hatóságok kiértek, Mária Valéria életét vesztette, míg László ugyan túlélte a támadást, de maradandó sérüléseket szerzett, a mai napig nehézkesen beszél, öltözködni pedig csak segítséggel képes. Kiderült, hogy Dan S. azok után támadt a családra, miután viszonyt folytatott a családanyával, az asszony azonban később nemet mondott neki. A férfi ezt nem fogadta el, mi több, többször is üzenetekkel bombázta Máriát, később pedig a helyi feketepiacon fegyvert is vásárolt magának, ezzel rontott rá a gyanútlan családra augusztusban.

A gyilkos orvos tette után egészen Romániáig rohant, ott csukták le, börtönévei első idejét ott töltötte, ekkor azt állította: fél a magyar fegyháztól, nem szeretne ide jönni. Számításai nem jöttek be, pár év után végül kiadták őt Magyarországnak, azóta hazánkban tart a tárgyalása, ezeken folyamatosan azt állította: nem tervelte ki előre a vérengzést.

A mostani ülésen távmeghallgatással vett részt, a tiszalöki börtönből kapcsolták a tárgyalásra, az utolsó szó jogán pedig elismételte: nem tervezte el a gyilkosságot. Tetteiért bocsánatot is kért az utolsó szó jogán:

Bocsánatot kérek mindenkitől, akinek veszteséget okoztam - mondta elcsukló hangon a férfi. A bíróság végül első fokon életfogytiglani fegyházra ítélte, emellett örökre kitiltották Magyarországról, legkorábban 25 év múlva szabadulhat. A férfi a bíró indoklása közben felháborodottan vágott közbe, közölte, hogy a bíró nem mond igazat, mire a szakember megjegyezte: a bírósággal szembeni tiszteletlenség fegyelmi lapot von maga után a fegyintézetben.

Az R. család ügyvédje, dr. Helmeczy László elmondta: bár eddig polgári peres eljárásban kaptak kártérítést, erre továbbra is igényt tart a család. Eddig ugyanis megközelítőleg 30 ezer eurót utaltak át a főorvos rokonai a családnak, ezen kívül havonta 250 euró közeli összeget juttatnak el R.-ékhez:

R.László esetében csak az orvosi csodán múlott, hogy idézőjelben, csupán nyomorék lett, beszélni alig tud, öltöztetni, etetni kell. Az, hogy a vádlott, orvos létére ezt tette, a két gyerek előtt...Nincs az a kártérítési összeg, amivel ezt helyre lehet hozni - tette hozzá.

Az ügyvéd leszögezte: a kártérítésre azért tartanak igényt, mert az anyát nem lehet ugyan pótolni, de legalább anyagilag szeretnék stabilizálni a családot:

- Csekély mértékben lehessen pótolni az elhunyt anya keresetét, hogy anyagilag ez a borzalom kompenzálódjon - magyarázta