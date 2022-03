Az ukrán hírszerzés szerint Putyin elrendelte a csernobili atomerőmű elleni támadást

A nukleáris létesítmény egészében - az Enerhoatom ukrán állami atomipari vállalat közlése szerint - továbbra sincs áramellátás, annak ellenére sem, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök csütörtökön még azt ígérte, országának szakemberei megoldják ezt a problémát. Lekapcsolták a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) megfigyelőrendszeréről is.

Az orosz csapatok által ellenőrzött csernobili atomerőműben technogén katasztrófát terveznek, amiért a megszállók Ukrajnára próbálják áthárítani a felelősséget. Azaz, miután a szárazföldi hadművelettel és a közvetlen tárgyalásokkal nem sikerült elérni a kívánt eredményt, Putyin kész a világközösség nukleáris zsarolásához folyamodni

– írta az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága.

A közlemény szerint az orosz erők nem engednek be az atomerőmű területére ukrán szerelőbrigádokat. Helyettük Fehéroroszországból érkeztek úgynevezett szakemberek, akik nukleáris energiával foglalkoznak, de velük együtt orosz szabotőrcsoportok is beszivárogtak a területre. Az ukrán hírszerzés úgy értesült, hogy az Antonov repülőgépgyár hostomeli légibázisának területén az orosz csapatok hűtőkocsikba gyűjtik az elesett ukrán katonák holttesteit. Állítólag azt tervezik, hogy a csernobili atomerőműbe viszik a holttesteket, ahol majd "meggyilkolt szabotőrökként" állítják be a propagandájukban őket.

Közben Ljudmila Denyiszova ukrán emberi jogi biztos arról tájékoztatott pénteken, hogy február 24. óta mostanáig 78 gyermek vesztette életét, és több mint száz sérült meg az ukrajnai háborúban. Hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra sem tudnak pontos adatokat a Donyeck megyei Mariupol és Volnovaha településeken, valamint a Kijev megyei Irpiny városában elhunytak és megsebesültek számáról.

Az ombudsman a nemzetközi közösséghez és a nemzetközi emberi jogi szervezetekhez fordult azzal a felhívással, hogy segítsenek megállítani Oroszország Ukrajna elleni katonai támadását.

Volodimir Zelenszkij elnök egyik pénteki videóüzenetében arra emlékeztette az Ukrajnában orosz oldalon harcolni akaró szíreket, hogy Oroszország ugyanúgy bombázta városaikat, mint ahogy most Mariupolt és Harkivot. "Így bánnak az orosz csapatok az oroszajkúakkal, akiknek +védelméről+ annyi szó esett Moszkvában: rakéták, bombák, tüzérség. És most itt vannak a szír zsoldosok, akik egyáltalán meg sem tudják különböztetni, hogy ki milyen nyelven beszél itt (Ukrajnában), milyen templomba jár, és melyik pártot támogatja" - fogalmazott üzenetében Zelenszkij.

Ihor Poliscsuk, a nyugat-ukrajnai Luck városának polgármestere egy, az ukrán televíziók által azonos időben közvetített műsorban közölte, hogy a város repülőterét ért pénteki légicsapás következtében az eddig megerősített információk alapján négyen haltak meg, és hatan szenvedtek sérüléseket.

Az ukrán vezérkar péntek déli jelentése szerint az orosz erők változatlanul heves támadásokat hajtanak végre Kijev és Mariupol környékén, valamint előrenyomulnak a keleti országrészben Krivij Rih, Kremencsuk, Nyikopol és Zaporizzsja irányába. Ezenfelül tüzérségi és légi támadásokat indítanak az ország belsejében fekvő városok - úgymint Dnyipro, Luck és Ivano-Frankivszk - ellen.