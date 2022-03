A parkolási pénzek lenyúlása miatt kényszerült visszalépésre Karácsony Gergely?

„Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...) tudnék mesélni néhány sztorit” - mondta Karácsony Gergely a 2019-es önkormányzati választások előtt egy kiszivárgott beszédében. A főpolgármester rettegett attól, hogy visszamenjen politikusnak oda, ahol Sápi Attila szocialista képviselő is rejtélyes körülmények között eltűnt – írja a Metropol.

A most kipattant zuglói parkolási botrány nagy hullámokat ver, hiszen Fuzik Zsolt vallomásából nyilvánosságra került részletek gengszterfilmeket idéző sztorikra világítanak rá: a szoci képviselők sdzabályosan „védelmi pénzeket” szedtek, hogy ne támadják meg a szerződéseket, és táskákban vitték a tízmilliókat nekik parkokba, kávézókba, plázákba…

Mindez egyértelműen arra utal Borbély Ádám zuglói fideszes politikus szerint, hogy Karácsonyt ezzel vehette rá Márki-Zay Péter, hogy a javára lépjen vissza miniszter-elnöki jelöltségétől az előválasztás során. Budai György fideszes országgyűlési képviselő szerint Márki-Zay Péter unokatestvére, Hadházy Ákos állhat mindemögött, hiszen még az ügy kirobbanása előtt posztolgatott közösségi oldalán olyanokat: hogy létezik egy parkolási ügy, amiben baloldali többségű önkormányzatok érintettek. Sőt, Hadházy volt az, aki először beszámolt a Horváth Csaba jelenlegi zuglói polgármesternél történt házkutatásról is:

Vagyis az egész parkolási botrány a baloldalon belüli maffiaszerű lezámolások miatt robbanhatott ki. A budapestieket ez persze nem vigasztalja: a parkolópénzüket így is, úgy is lenyúlták a balos politikusok...

„A zuglói parkolást folyamatosan szocialista nyomásgyakorlás vette körül”

A kerületi szocialista frakció, élén Tóth Csabával, erőltette rá Karácsony Gergelyre azokat a döntéseket, amelyeket Karácsony hol megtudott akadályozni, hol nem – jelentette ki felszólalásában Várnai László. A Civil Zuglóért Egyesület önkormányzati képviselője a legutóbbi testületi ülésen érdekességként említette, hogy a kerület szocialista többségű Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága 2016-ban 1 milliárdról 1,4 milliárdra tolta fel a megvásárolni kívánt műszaki és szolgáltatási tartalom javasolt keretét, de a közbeszerzést első körben a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette. Utána az az ominózus testületi ülés következett, ahol az olcsóbb pályázót a baloldali testület kizárta és a 291 millióval drágább ajánlatot fogadták el. Ez a 291 millió pedig vészesen közel áll ahhoz a kenőpénz-összeghez, amit most itt a kirobbant botrány kapcsán emlegetnek– hangsúlyozta Várnai, aki hozzátette: 71 ezer forintot fizettünk a parkolóórák darabjának működtetésért, világbotrány ez!

Karácsony Gergely mindent tudott a maffiamódszerekről

Karácsony Gergely zuglói polgármestersége alatt jött létre az önkormányzat és a SYS IT Services Kft parkolási társaság közötti szerződés. Ugyanakkor Karácsony tartózkodott, tehát nem szavazott a testületi ülésen a szerződéskötésről. Nem élt vétójoggal de nem is támogatta, egyszerűen csak átengedte az ügyet. Budai Gyula szerint Karácsony mindent tudott a háttérről. Szerinte az is figyelemre méltó, hogy Baja Ferenc volt MSZP-s miniszter később Karácsony megbízásából kereste meg Fuzik Zsoltot -aki akkor már a zuglói parkolást működtette-, a BKV-s szerződés „bevédése”miatt.

Budai úgy véli, hogy tisztán látszik: Karácsony zuglói működése alatt is volt jutalékos rendszer az önkormányzatban, amelyet a főpolgármester tovább vitt a Fővárosi Önkormányzatba.

-Horváth Csabát meggyanúsította az Ügyészség, Tóth Csabának felfüggesztették a mentelmi jogát. Elképzelhető, hogy Molnár Zsolt mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezni fogja a legfőbb ügyész. Most már Karácsony Gergely nem mondhatja azt, hogy nincs ügy és nincs jutalékos rendszer sem. A Fideszes országgyűlési képviselő szerint, itt az ideje annak, hogy Karácsony kiálljon, és reagáljon minderre.

Karácsony„öszödi” beszéde is arra utal, hogy félt visszamenni Zuglóba

A zuglói MSZP-sek szét akarják lopni a kerületet… - ezt Karácsony mondta abban a nyilvánosságra került felvételben, amelyet a 2019-es választások előtt, a baloldali 444.hu adott hírül.

„A szocikon való kontrollt csak egy MSZP-s politikus tudja megcsinálni”

„Elmondom, hogy miért járna jól Zugló a Horváth Csabával, igazából ott a szocikon való kontrollt, azt csak egy MSZP-s politikus tudja jelenleg megcsinálni, ez a helyzet. És ennek az alternatívája az, hogy egy egyébként sokkal jobb renoméjú, mondjuk volt kirúgott iskolaigazgató, akit a helyi szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van és szétlopnak mögötte mindent. A Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az amiért izé...börtönbe lehet menni„

Tóth Csaba többször megfenyegette Karácsony családját

„Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...) tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.”

A végén a kérdező Tóth Csabára, az MSZP zuglói elnökére, a kerület egyik legbefolyásosabb politikusára tereli szót, akiről Karácsony azt mondja, hogy mindig is mérges viszonyban álltak, de ez a kapcsolat politikailag le volt dugózva.

- Igaz, hogy megfenyegette a családodat?

- Ne viccelj. Többször.

Pont úgy, ahogyan a maffia, a szocik is védelmi pénzt szedtek

Ennyi pénzt zsaroltak ki a zuglói parkolás és a BKV informatikai rendszereinek működtetéséért:

• 40 millió forint Molnár Zsoltnak

• Minimum 250 millió forint Horváth Csabának és Tóth Csabának

• Havi 10-15 millió Tóth Csabának

• További különmilliók Horváth Csabának

• 30 millió forint Baja Ferencnek

Védelmi pénzzel sarcolták meg a zuglói vállalkozókat szocialista politikusok. A 2016-2019 között is működő korrupciós hálózatot Fuzik Zsolt vallomása buktatta le, akinek a cége működtette a parkolást Zuglóban. Elmondása szerint úgy nyerhették el pályázatot a fővárosi és zuglói önkormányzattól, ha folyamatosan tejeltek cserébe.

Fuzik Zsoltra 2021 nyarán csapott le a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. Mint kiderült, Fuzikot Horváth Csaba és Tóth Csaba kereste meg a zuglói parkolás ügyével, Molnár Zsolt és Baja Ferenc szocialista politikus pedig, a BKV informatikai rendszereinek működtetéséhez juttatták hozzá és védték be két évig az összegekért cserébe. Ha a vádak bizonyítást nyernek, akkor 8 év szabadságvesztésre is számíthatnak az érintettek.

Tóth Csaba a „zuglói keresztapa”

Tóth Csaba akarata érvényesült a zuglói önkormányzatban. Hatalmaskodásáról több alkalommal beszámoltak a testület képviselői. Egy kiszivárgott felvételen Karácsony Gergely – még a kerület polgármestereként – szintén arról beszélt, hogy Tóth kezében futnak össze a szálak. Karácsony azt ecsetelte, hogy hatalmi kérdésekben nem ő dönt, a helyi szocialisták gyakorlatilag szétlopják az önkormányzatot, Tóth Csabával pedig elmérgesedtek a konfliktusai, s utóbbi még a családját is megfenyegette. Horváth Csaba (aki 2019 óta a kerület polgármestere) Tóth Csaba javára mondott le országgyűlési mandátumáról 2010-ben és vállalta el a párt fővárosi közgyűlési frakciójának vezetését.

”...Sápi Attila tudott annyit, hogy érdemes legyen elásni...”

Sápi Attila önkormányzati képviselő 2016-ban tűnt el, amikor a zuglói parkolási botrány egyes részletei nyilvánosságra kerültek. Várnai László, egy helyi civil szervezet képviselője azt írta: „Sápi Tóth bizalmi embereként tudott eleget ahhoz, hogy érdemes legyen inkább elásni, mintsem hogy beszéljen”.

Az eltűnt képviselőről annyit tudni, hogy őrző-védő cége 176 millió forintos köztartozást hagyott hátra. A Magyar Nemzet kiderítette, hogy a szocialista politikus cége egy klasszikus körbetartozás haszonélvezője volt, melyet Sápi eltűnése után az adóhatóság felszámolt és törölt a cégjegyzékből. Sápi sokat tudott a zuglói baloldali politikusok üzleti ügyeiről is.