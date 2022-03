3 csillagjegy, akinek megváltozik az élete tavasszal

Tavasszal felélénkül az élet, virágba borulnak a növények, kizöldellnek az erdők és a mezők. A tavasz az új remények, az új energiák időszaka.

Bak

A Bak számára egy teljesen új életszakasz veszi kezdetét tavasszal. Év végén meghozott néhány nehéz és sorsfordító döntést, aminek most kezdi látni az előnyeit. Legyen szó magánéleti vagy karrierbeli változásokról, az biztos, hogy minden félelme elszáll a héten, ugyanis megbizonyosodik róla, hogy a legjobban döntött, sőt, minden várakozását felülmúlja majd ez az időszak!

Kos

Idén tavasszal sok olyan ajtó nyílik meg majd előtted, ami eddig zárva volt. Saját teremtő erődbe vetett hited erős, most mégis megérint a spirituális világ gondolata is a tavaszi horoszkóp szerint. Te elszánt harcos vagy és győztes típus, de ne feledd, az energiákkal gazdálkodni kell. Pár nap pihenésre szüksége lehet. Áprilisban a tüzes Kosban álló Merkúr hatására gyors és határozott döntéseket hozol, így céljaidat könnyen eléred.

Bika

A következő időszakban bármibe is kezdj bele, siker koronázza. Ebben nem csak a Jupiter áldásos jó sugárzása segít, hanem az óriási munkabírásod is. Áprilisban a hónap közepétől a pénzügyeid a vártnál is jobban alakulnak. A Vénusz ekkora Halak jegyéből az érzelmek romantikus oldalát erősíti. Önfeláldozó, együttérző, gyengéd szeretettel veszed körbe a párodat, aki szintén sokat megtesz azért, hogy jól érezd magad. Lezárjátok a sérelmeiteket, és egy új fejezet kezdődik a párkapcsolatban.