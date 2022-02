Nem kellett sokat várni: Biden bejelentette, milyen megszorításokkal sújtja az USA az oroszokat

Miután találkozott a G7-vezetőkkel, Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke Twitter-üzenetben tisztázta: súlyos szankciók várnak Oroszországra a csütörtök hajnali támadást követően. A tárgyalások után visszavonult, hamarosan azonban élőben jelentkezett be a Fehér Házból, hogy beszédet intézzen nem csak az USA népéhez, de az egész világhoz, és tudassa, milyen megállapodások születtek nem sokkal korábban, és milyen gazdasági lépésekkel kívánnak véget vetni a konfliktusnak.

Az amerikai elnök arról beszélt: gyakorlatilag befagyasztják az oroszok Amerikában lévő vagyonát – ez nagyjából 1000 milliárd dollárt jelent –, így állítva meg az orosz haderők anyagi támogatását és növekedését.

Kiemelte: nem áll egyedül az USA, 27 EU-tagállam és a G7-ek működnek közre a szankciókban, melyek részeként korlátozni fogják, hogy az oroszok dollárban, fontban, euróban és jenben kereskedjenek, valamint részt vehessenek a globális gazdaságban.

Biden arról is beszélt: jelenleg nem tervezik Oroszország kizárását a SWIFT rendszerből. Ez egy olyan lépés, amit Európa is szeretne elkerülni. A SWIFT az a biztonságos kommunikációs platform, ami a bankok és más pénzügyi intézmények, cégek használnak. Ha olyan súlyos szankcióval sújtanák Oroszországot, hogy ezt a rendszert nem használhatnák, az egyet jelentene azzal, hogy az országból se ki, se oda be nem lehetne pénzt küldeni, ami példátlan lépés lenne, és nem csak az oroszokra, de kereskedelmi partnereire is hatalmas csapást jelentene – írja a CNN.