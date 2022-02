Új szerepben láthatjuk Walter Tamást a FeHoVa-n

Egy év kihagyás után rendezik meg ismét a Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetkedvelőinek legnagyobb találkozóját, a FeHoVa-t, melynek a budapesti Hungexpo ad otthont február 17–20. között. Az eseményen 200 kiállító, köztük a legnagyobb gyártók és forgalmazók mutatták be termékeiket, szolgáltatásaikat. Emellett számtalan neves horgásszal, vadásszal találkozhatnak a kilátogatók, akik látványos előadásokon is részt vehetnek.

Színes programok

– A vadászat szerelmeseinek külön kiemelném a kutyás- és solymászbemutatót, valamint a Vadászkürtös Fesztivált, amelynek keretében szarvasbőgőversenyt is rendezünk. De természetesen trófeákban sem lesz hiány – mondta a Borsnak Szilágyi Balázs kiállításigazgató, hozzátéve: a pecások is lubickolhatnak a programokban.

A világbajnok Walter Tamás ezúttal pergetni fog Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

– Világ- és Európa-bajnok horgászok tartanak majd bemutatót az óriásakváriumnál, ahol élőben fogják majd ki a halakat. Külön érdekesség, hogy a finomszerelékes világbajnok, Walter Tamás ezúttal a pergetős technikát mutatja be az érdeklődőknek. A horgászszínpadon pedig szakmai előadásokat hallgathat kiváló pecásoktól a közönség.

Családbarát kiállítás

Szilágyi Balázs kiemelte: nemcsak a vadászokat, horgászokat várják a rendezvényre, hanem a családjaikat is, ugyanis színes gyerekprogramokkal is készülnek a szervezők.

Szarvasbőgőversenyt is rendeznek Fotó: Illyés Tibor / MTI

– Különböző állatbemutatókat tekinthetnek meg, emellett kipróbálhatják a horgászszimulátort is. A pecázni vágyó fiatalok pedig profi horgászok segítségével sajátíthatják el a csalivezetési technikákat, és lesz egy etetőhajós medence is, ahol a legújabb szerkezeteket tekinthetik meg az érdeklődők – tette hozzá Szilágyi, aki hangsúlyozta: a FeHoVa-ra csak érvényes védettségi igazolvánnyal lehet kilátogatni.

Ingyenes buszjáratok A dugók elkerülése miatt érdemes tömegközlekedéssel érkezni a rendezvényre. A FeHoVa-ra kilátogatók ingyenes buszjárattal utazhatnak, amely az Örs vezér teréről indul, emellett 50 százalék kedvezménnyel lehet vasúti jegyet vásárolni. A vonat szintén a HUNGEXPO-hoz közel áll meg. Érdemes a jegyet online vásárolni, hiszen így nemcsak a sorban állást kerülhetjük el, hanem jelentős, 20 százalékos kedvezményt is kapunk, ha a HUNGEXPO applikációján keresztül vesszük meg belépőnket. Bővebb információért látogasson el a fehova.hu oldalra.

Újdonságok

A rendezvényt azért is érdemes megtekinteni, mert a legtöbb kiállító itt mutatja be újdonságait, amelyeket kedvezménnyel lehet megvásárolni.

A horgászok mellett a vadászokat is sok program várja Fotó: Balogh Zoltán / MTI

– De különböző horgászcsónakok is debütálnak a rendezvényen – fogalmazott a kiállításigazgató, aki hangsúlyozta: olyan hírességek is ki szoktak látogatni a rendezvényre, akik szenvedélyesen űzik a vadászatot vagy a horgászatot, így akár olyan Kossuth-díjas színészekkel is találkozhatunk, mint Bodrogi Gyula vagy Reviczky Gábor.