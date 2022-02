Orbán Viktor: Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség

A kormányfő elmondta, hogy miniszterelnöksége alatt ez a harmadik alkalom, hogy háborús helyzettel kell Magyarországnak szembenéznie. 1999-ben a szerbiai háború, 2015-ben az első orosz-ukrán, most pedig második orosz-ukrán háború zajlik. A miniszterelnök szerint Magyarország nem áll tapasztalatok nélkül az ilyen helyzetek kezelésében, de hasonlóan a korábbi konfliktusokhoz Magyarországnak most is az az egyértelmű álláspontja, hogy a magyaroknak ebből a konfliktusból ki kell maradnia.

Orbán Viktor szerint nagyon fontos, hogy egy olyan ország, amely a háborús térséghez közel van, ne hozzon elkapkodott döntéseket.

„Stratégiai nyugalomra van szükség. Óvakodni kell minden átgondolatlan, esetleg népszerűnek hangzó, de következményeiben fel nem mért követeléstől és kezdeményezéstől” – mondta a miniszterelnök. Szerinte ilyen lépés, amit a magyar a baloldal kér, hogy Magyarország küldjön katonákat a háborús övezetbe.

„Ez nélkülözi a stratégiai türelem és a stratégiai nyugalom erényét. Erre nincsen semmi szükség. Azt sem kell sürgetni, hogy fegyvereket küldjünk, mert ezekkel a fegyverekkel akár magyarokra is lőnének, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek és onnan is vonultattak be katonákat” – tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányfő szerint a délszláv háború idején is hasonló volt a helyzet, hiszen akkor is gondolnunk kellett arra, hogy ott százezrével élnek magyarok is. A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar álláspont nem fog változni, ugyanis a Magyar Honvédségnek minden fegyverére szüksége van ahhoz, hogy meg tudja védeni az ország határait, ezért Olaszországgal és Németországgal ellentétben mi nem fogunk fegyvert küldeni Ukrajnába.

Orbán Viktor felelevenítette, hogy az elmúlt 12 évben volt vörösiszap katasztrófa, árvíz, első orosz-ukrán háború, migránsválság, járvány most pedig a második háború.

„A következő évtized arról szól majd, hogy ki tud a saját országa, a saját népe számára biztonságos környezetet teremteni a mindennapi élethez”.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy amikor az emiatt szükséges katonai fejlesztéseket a kormány elindította, akkor a baloldal ezt folyamatosan és durván támadta.

A menekültekkel kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy nem kell atomtudósnak lenni, hogy valaki különbséget tudjon tenni a messziről, gazdasági szempontokat figyelembe vevő bevándorlók és az ukrán-orosz háború elől menekülők között. Aki a háború elől menekül, annak segítséget kell adni, mert mi vagyunk az első biztonságos ország.

„Magyarországon a menekülteket barátok fogják várni, minden segítséget meg fogunk adni. Ez egy jó ország, jó nép lakja.”

Amilyen szankciókban az uniós országok egyetértenek, azt mi támogatni fogjuk

„Brüsszelben is elmondtam, hogy ugyan mindig más álláspontot képviseltünk a szankciókról, de ennek most nincs jelentősége. Háború van és most nem okosnak kell lenni, hanem egységesnek. Ezért amilyen szankciókban az uniós országok egyetértenek, azt mi támogatni fogjuk. Minden ezzel ellentétes hír, dezinformáció” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy erre példa volt az oroszok Swift-rendszerből való kizárásával kapcsolatos hazugság is, amelyben azt állították, hogy ezt Magyarország vétózta meg.

Magyarország nem akadálya az uniós szankcióknak, de az energia kérdésében sok ország a magyarhoz hasonlóan gondolkodik, ezért erről nem volt egyetértés a tagállamok között. A kormányfő hozzátette, hogy a jelenlegi szankciós csomag nem érinti a rezsicsökkentést, és amíg ő a miniszterelnök addig ebben nem is lesz változás.

Nyugodtnak és higgadtnak kell maradni

A magyar-ukrán határig még nem hallatszik el az ágyúdörgés, de mindenki tudja, hogy a frontvonal közeledik Magyarország felé és minél tovább tart a háború, annál közelebb fog kerülni hozzánk és Kárpátaljához. „Azért is kell a következő héten nyugodtnak és higgadtnak maradni, hogy ezt a helyzetet majd jól tudjuk kezelni” – fogalmazott a miniszterelnök.