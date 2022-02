Márki-Zay egy német lapnak megerősítette: fegyvert is szállítana Ukrajnába

Támogatná a fegyverszállítást Ukrajnába Márki-Zay Péter – ezt maga a baloldal miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta február 23-án a német Tagesspiegel című lapnak. Márki-Zay úgy fogalmazott:

Néhány héttel ezelőtt még azt mondtam, mi is támogatjuk a békés, közös érdekeken alapuló gazdasági és kulturális együttműködést Oroszországgal. Nos, ez a jelenlegi válsággal megváltozott. Természetesen Magyarországnak, mint NATO- és EU-tagnak, csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankcióhoz. Ez elvi kérdés – még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU emellett döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk.

Márki-Zay korábban többször is kinyilvánította, hogy katonákat küldene Ukrajnába. A Partizánnak adott február 13-i interjúban Gulyás Márton műsorvezető kérdésére, miszerint ha kirobban a konfliktus, miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget, a baloldal jelöltje azt felelte: „Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.” Márki-Zay úgy fogalmazott: „Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván, itt Magyarország, azért valljuk be… hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának.” Hozzátette: „Nyilvánvalóan, azt, hogy milyen kötelezettséget vállal a NATO, amelynek Magyarország a tagja kell legyen, nyilván Magyarország hasonló misszióban már részt vett Afganisztántól a Közel-Keletig és Afrikáig és a többi. Sőt, Orbán maga ajánlott NATO-együttműködést különböző külföldi missziókban. Nem lehet kizárni, hogy lesz ilyen majd egyszer Ukrajna vonatkozásában is.”

Márki-Zay korábban arról is nyilatkozott, hogy fegyvereket is küldene Ukrajnába. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában, február 22-én kijelentette: „Tehát hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.” Arról is beszélt, hogy ezt a döntést is a NATO-val való együttműködés, a NATO-tagság kell hogy meghatározza.

Pénteken délelőtt a baloldal jelöltje viszont már megváltoztatta véleményét, és arról írt Facebook-oldalán: „A NATO-tag Magyarország, igazodva katonai szövetségünk álláspontjához, nem küld csapatokat Ukrajnába. Magyar katonáknak nincs helyük egy kontrollvesztett zsarnok háborújában.”

Felelőtlen és veszélyes nyilatkozatokat tesz Márki-Zay egy háborús helyzetben is – értékelt Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. „Nekünk most tapasztalt, a magyarok érdekeit védő és higgadt vezetőre van szükségünk, nem egy kapkodó és konfliktuskereső Márki-Zayra” – tette hozzá.

(via)