Ítéletidő tarolja le az országot: kiadták a riasztást

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint jelenleg az ország északi határához közeli járásokra adták ki a másodfokú riasztást. A nap folyamán akár Budapestre, továbbá Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megye járásaira adhatnak ki másodfokú riasztást.

Emellett csaknem az egész országban elsőfokú a veszélyjelzés az erős szél miatt. Az északi megyékben a zivatarveszély miatt is elsőfokú riasztások vannak érvényben.

Azt írták: délután északnyugat felől hidegfront érkezik, a szél egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul és viharossá fokozódik (ennek a délnyugati tájakon kisebb a valószínűsége).

A legerősebb széllökések 65-90 kilométer/óra között alakulhatnak, de gomolyfelhők környezetében - főként északnyugaton, északon - akár a 100 kilométer/órát is meghaladhatják. Még éjfél környékén is nagyobb területen fordulhatnak elő viharos széllökések, csak péntekre virradóra veszít erejéből a légmozgás.

Kiemelték azt is, hogy - nagyobb eséllyel az északkeleti megyékben - a hidegfronthoz kapcsolódó záporokhoz néhány helyen akár zivatar is társulhat, akár dörgéssel, villámlással együtt. Mukics Dániel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője is felhívta a figyelmet, hogy mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek.

Ha leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék azt a 112-es segélyhívón - kérte a szóvivő.