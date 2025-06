/Totál kikészít a párod? Ezek a figyelmeztető jelek, amiből felismered a borderline személyiségzavart

5. Visszatérés és bűntudat

A szakítás után gyakran megjelenik a hiányérzet, a megbánás. Újra megpróbálja felvenni a kapcsolatot, békülne, újrakezdené. És a ciklus kezdődik elölről.

Meddig tart egy ilyen ciklus?

Ez változó. Van, akinél néhány órán belül lezajlik, másoknál hetekig-hónapokig is eltarthat. A ciklus intenzitása függ:

• a személy érzelmi stabilitásától;

• attól, hogy kap-e szakmai segítséget;

• és attól is, hogy a párja hogyan reagál a történésekre.

Az életkor, korábbi traumák és a környezeti támogatás szintén befolyásolhatják, mennyire gyakoriak és intenzívek ezek az epizódok.

Lehet boldog párkapcsolatban élni borderline zavarral?

Igen, de nem könnyű. Egy ilyen kapcsolat működéséhez elengedhetetlen a tudatosság, az őszinte kommunikáció, a bizalom kiépítése, és sokszor szakember segítsége is. A borderline zavarban érintett ember nem akar fájdalmat okozni, sőt, nagyon is vágyik szeretetre. De ehhez szükség van arra, hogy felismerje saját működését, és megtanulja kezelni az érzelmeit.

A másik fél részéről fontos a megértés, ugyanakkor az önvédelem is: világos határokra, önálló térre és lelki támogatásra van szükség, különben a kapcsolat könnyen teljesen felőrölheti a stabilabb felet.

Milyen két borderline párkapcsolata?