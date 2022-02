Imola: jó buli volt a Tündérszépek versenye

Bachmann Imola volt az egyik lány, aki a budapesti Tündérszépek csoportból továbbjutott az országos döntőbe.

– Nem bántam meg, hogy jelentkeztem a versenyre, és őszintén megmondom: bíztam benne, bekerülhetek a döntős csapatba –mondta a Borsnak Imola. – Igaz, nem lettem a legszebb három egyike, de jól éreztem magam. A siófoki felkészítőtábor háromnapos volt. Korábbi szépségversenyek győztesei foglalkoztak velünk. Voltak fotózások, voltunk állatkertben, forgattak velünk kisfilmeket, egy divattervező ruháiban is készültek rólunk képek, és mehettünk wellnessezni. Nagyon jó volt a hangulat, nem volt semmi rivalizálás a lányok között – emlékezett Imola.

A tábor után még volt budapesti forgatás is, ahol újabb kisfilmek készültek, majd jött a döntő, ahol a zsűri döntött arról, hogy kik legyenek az udvarhölgyek és ki a királynő. Imolának ez volt az első indulása szépségversenyen, aztán nyáron rajthoz állt még egy fitneszviadalon is, ahol szintén döntős volt, és azt tervezi, kipróbálja magát idén a Miss Balatonon is.

– Néhány fotós megkeresett a verseny után, de azok komolytalanok voltak. Szerintem inkább csak ismerkedni akartak. Az ELTE-n tanulok Gazdálkodási és menedzsment szakon és egy éven belül diplomázhatok. Aztán tovább mennék mesterképzésre – árulta el Imola.

A szülei és a barátai is örültek az eredményének. Negatív vélemény nem volt. A mentorok is tanácsolták, hogy folytassa, ne adja fel.

– Sok mindent végiggondoltam azóta. A klasszikus modellkedés már nem nagyon érdekel, mert nem szeretem olyan képeken visszanézni magam, ahol nem az a cél, én jól érezzem magam, hanem, hogy a fotós „megvalósítsa önmagát”. Voltam pár divatbemutatón is, de nem éreztem jól magam. A verseny sok követőt hozott az Instagramon, de ott sem hirdetek semmit, nem pénzkeresésre használom. Azt mondom a lányoknak, hogy érdemes elindulni a Tündérszépek versenyen, mert jó buli, de így is kell felfogni, és élvezni a lehetőségeket. Függetlenül a helyezéstől megvan az a lehetőség, hogy felfigyelnek valakire a szakemberek és ez egy új út kezdete lehet – mondta Imola.