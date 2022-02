Elfogytak a szavak: "ha nem halunk meg a háborúban, majd meghalunk az éhségben"

Az egyházi- és egyéb szervezetek, egyetemek mellett sok önkéntes próbál segítséget nyújtani az Ukrajnából a háború elől menekülőknek. A napokban több Facebook-csoportot is létrehoztak, ahol étel-, ruha-, takaró adományokat gyűjtenek, amikkel saját autójukat telepakolva megindulnak a magyar-ukrán határhoz a háború sújtotta térségből érkezők megsegítésére. Emellett szállások felajánlását is várják. Többen fuvart ajánlottak fel a záhonyi állomásra érkezőknek. Egy helyszínen lévő elmondta, hogy Magyarországon belül elviszik őket bárhova, de a csak ukránul beszélők nem ültek be hozzájuk, bizalmatlanok és félnek. Nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ismeretlenek csak úgy ingyen segítenek nekik.

A Segítségnyújtás csoport tagjainak közlése szerint az egyik legsúlyosabb helyzet Tiszabecsen van, folyamatosan tömegével, hullámokban érkeznek az emberek, az önkéntesek kezdenek kimerülni, még több önkéntesre lenne szükségük. Kisgyermekek, csecsemők jönnek édesanyjukkal, a gondozásukhoz pelenkára, tápszerre, bébiételre és gyerekholmikra lenne szükség.

Tiszabecsen minden kell most, főleg az önkéntes, mert mindenki rettenetesen kimerült. Rengeteg a pici gyermek, minden szükséges a gondozásukhoz – írta az egyik segítő.

Több környékbeli település bekapcsolódott a gyűjtésekbe, élelmiszer és tisztítószer felajánlásokkal érkeznek.

– Úgy tűnik, sajnos nem elég az adomány, mindegy mennyit kapnak a határon, mert annyian jönnek át, hogy szinte azonnal elfogy minden, ami addig volt – írta az egyik helyszínen dolgozó önkéntes a csoportban.

– Mi is nemrég indultunk és úgy látom, hogy odáig jutott a helyzet, hogy már mindenhol kell a segítség – ismertette egy másik friss önkéntes.

Értesüléseik szerint sokan a Kijev-Bécs vonattal jönnek, és Budapesten szállnak le, vízre és ételre van a legnagyobb szükségük, többen nem érzik jól magukat, felnőtt- és gyerek lázcsillapítókra is szükség van.

Mándokra rengeteg nő és kisgyerek érkezik, de Beregsurányon is elfér a segítség.

Az egyik felhívásban kerekesszékes fuvart kértek egy, a családtagjaihoz igyekvő rokkant hölgynek, öt perccel később már érkezett is egy rámpás kisbusz tulajdonosának a felajánlása. Van aki kiskőrösi vendégházába ajánlott fel szállást egy Ukrajnából érkező család számára, de érkezett nyíregyházi vagy kecskeméti felajánlás is. Plüss és gyerekjátékokat is küldtek. A Tiszabecsi és a környező települések melegedői a múlt éjjel megteltek. Ezért már sátrakat, illetve mobilvécéket is kérnek. Az élelmiszerek mellett matracokra, plédekre és takarókra is szükség van.

– Szombati napon végig jártuk Záhonyon kívül majdnem az összes határállomást, ahol kiosztottunk több százezer forintnyi adományt – írta egy önkéntes.

Ukránul beszélő emberekre is szükség van, akik tudnak olyan kérdéseket feltenni, hogy van hova menniük, van transzportjuk, szükségük van orvosi vagy bármilyen segítségre?

– Az emberek vagy sírva vagy dühösen, esetleg katatón állapotban jönnek át a stressz miatt, és ráöntik a kérdezőre épp azt, ami van, én magam pokoli történetekből több százat hallgattam végig tegnap. Jelenleg ez a legakutabb probléma, mert a kommunikáció hiánya miatt ezek az emberek kivétel nélkül hiénák áldozatává válnak, ha mi nem segítünk!!!. Amire a legnagyobb szükség van a szeretetszolgálatok részéről: szervezzenek fuvarokat a rokonaikhoz tartó menekülteknek Prágába és Brnóba, Lengyelországba, Pozsonyba és Bécsbe, ha azt akarjuk, hogy a hiénák ne rabolják le az embereket. – írja egy önkéntes.

– Mindenki megdöbben a magyar vendégszereteten, az elképesztő összefogáson, tegnap 8 óra alatt mindenkit, akinek nem volt hova mennie, megoldottunk, elszállítottunk. Elképesztő érzelmek voltak, ahogyan szerveztük le az egyik budapesti fuvart, már ott állt a következő, volt, aki Győrből, volt aki Zalaegerszegről, volt aki Székesfehérvárról, mindenki hozott egy autónyi hasznos segélyt, majd órákat segédkezett az osztásban-szervezésben, majd ha tudott, vitte a rászorulókat. Mindannyian büszkék lehetünk ma arra, hogy magyarok vagyunk, van mire, soha nem láttam ilyen összefogást még, itt nincsen politika, vallás. Minden egyes egyház kint van, a katolikus szervezi a falvakban az ellátást, a reformátusok főznek-szerveznek. A határőrök és rendőrök az elképesztő stressz és terhelés ellenére is kedvesek és segítőkészek, le a kalappal előttük, segítsük őket, ahogyan a katonákat is, akik a határt védik! Az ukrán menekültek 80%-a nő, gyermek és idősek, a nagy részük 2-3 napja van úton egy háborús országból, elképesztő stressznek kitéve. Sokan alig tudnak vezetni, de a férfiak otthon maradtak harcolni, így kénytelen volt sok gyerekkel sok ezer kilométert levezetni egyedül rutin nélkül – tette hozzá posztjában a magyar segítő.