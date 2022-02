„Anya, meg akarok halni” – mondta a 7 éves kislány, akit több éven keresztül zaklatott az osztálytársa

Hétéves korábban Nikki Rainy-Brown lánya olyan szavakat mondott ki, amit egy kisgyermeknek sem szabadna. A pezsgő, pimasz kislány három év könyörtelen iskolai zaklatás után meg akar halni.

A meg nem nevezett leányzót még elsős korában pécézte ki egy másik lány az osztályából, aki azt hajtogatta, hogy csúnya és nem méltó a szeretetre, harmadikban pedig meg is verte. Így mind fizikailag, verbálisan és érzelmileg is megsérült. Az iskola személyzete szemtanúja volt annak, hogy a lányt arcon ütötte a kínzója. Nem sokkal később ismét bántalmazták, és Nikki szerint a tanárok ezt az esetet is látták...

- A lányomat a torkánál fogva szorította egy kerítéshez. Az egyik nap iskola után hazafelé sétáltunk, és azt mondta nekem: „Anya, meg akarok halni, már csak azt akarom, hogy ennek vége legyen. Ha nem lennék itt, akkor ez nem történne velem.” Egy szülő sem akarja ezt hallani a gyerekétől, bármilyen korban is van, de én biztosan nem akartam ezt hallani a hétéves lányomtól. Teljesen el voltam keseredve, amikor hazaértünk. Annyira feldúlt voltam – mesélte Nikki a The Courier oldalának.

A bántalmazott kislány korábban életvidám volt, de nem vitatkozott és az iskolában is mindig rendesen viselkedett. Így édesanyja biztos abba, hogy nem ő kezdeményezte, ami vele történt.

Az intézmény nemrég az aggódó édesanya sokadik könyörgésére, a két lányt szétválasztotta. Az elkövetőt egy új osztályba helyezték, és olyan szabályt vezettek be, hogy egyszerre csak az egyikük mehet ki az udvarra.

- Elegünk van, és az állapota egyre csak rosszabbodik, ki kell maradnia az iskolából. Hiperventillált, mert rettegett attól, hogy be kell mennie. Annyira rossz, hogy végig kell néznem, ahogy a lányom keresztülmegy ezen, mert az iskola folyton azt mondja, hogy nem tehetnek semmit. Két héttel ezelőtt a lányomat például nekilökték a falnak – tette hozzá feldúltan Nikki Rainy-Brown.

Az édesanya azon gondolkodik, másik intézménybe fogja íratni három éve bántalmazott lányát, hogy megszabadítsa a rémálmaitól. Szerinte elfogadhatatlan a zaklatás minden formája és nem tudja mi kell ahhoz, hogy az iskola komolyan vegye az ügyet.