A legbénább bankrabló Miskolcon: nem csinált semmit, de a rendőröket megvárta

Alig egy héten belül két, kísértetiesen hasonló szürreális bankrablásnak – jobban mondva csak kísérletnek – adott otthont Miskolc. A január 26-i esetről a Bors is írt, ekkor egy fegyveres férfi a Klapka utcai intézménybe rontott be, közölte, hogy kirabolja a bankot, majd ezzel a lendülettel hátat fordított, és távozott is, a pultosnak még csak ideje sem volt arra, hogy igazán megijedjen. A bankban pénz sem volt: a felújítás után frissen megnyitott fiókban ugyanis nem volt pénzforgalom. A férfi ezután villámsebességgel elmenekült, és bár a rendőrök nagy erejű hajtóvadászatot indítottak utána, a mai napig nem bukkantak rá. Alig egy héttel később, kedden újabb őrült csapott le, az előző helyszíntől alig 3 kilométerre, az Uitz Béla úti fiókban: ez esetben ismét egy férfi rontott be az ajtón, majd közölte: ki fogja rabolni a fiókot. Azonban a rabláshoz nem kezdett hozzá, inkább csak zavartan ácsorgott, egészen addig, míg a meglepett pultos ki nem hívta a zsarukat. A „rabló” ezt is megvárta, mi több, mindenféle ellenállás nélkül, teljes nyugalomban hagyta is, hogy elvezessék.

– Azt sem értettük, mi történik, egyszer csak megállt majdnem egy tucat rendőrautó, besereglettek páran, aztán nemsokára kihoztak egy teljesen nyugis embert, bilincsben a fiókból – mondta a Borsnak az eset egyik szemtanúja. Hozzátette, még ki sem ürítették a fiókot, annyira gyorsan és csendesen ment végbe a „rablás” és az „elfogás”.

- Ez a hely kocsival alig öt percre van a másiktól, mindenki azt kérdezgeti egymástól, hogy nem-e ugyanaz az ember lehetett a tettes, a módszereik mindenesetre hasonlóak – mondta a férfi. A rendőrség a Borssal közölte, hogy nem rablási kísérlet, hanem csupán garázdaság miatt indítottak eljárást.

- Garázdaság szabálysértése miatt indult eljárás, őrizetbe is vették az illetőt – mondta a Borsnak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Mint mondta, elsődleges információk szerint a mostani elkövetőnek nincs köze a másik esethez, amit szintén nem rablási kísérletnek, hanem lőfegyverrel való visszaélésnek minősítettek.