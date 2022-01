Nagyszerű hír: A szakértők szerint az omikron jelentheti a koronavírus-járvány végét

Bizakodásra adhat okot a WHO (Egészségügyi Világszervezet) legutóbbi jelentése: elképzelhető ugyanis, hogy az omikron-variáns lecsengésével a járvány is a végéhez ér Európában. Erről beszélt legalábbis Hans Kluge, a WHO európai részlegének vezetője az AFP-nek.

Valószínű, hogy a régió a járvány végső fázisához közelít

– magyarázta, hozzátéve: a mostani omikronhullám lecsengésével Európában néhány hétre, illetve hónapra általános immunitás lesz köszönhetően a védőoltásoknak vagy pedig annak, hogy az emberek átestek a fertőzésen.

A WHO becslése szerint márciusig az európai régióban élők mintegy 60 százaléka fertőződhet meg a koronavírus omikron mutációjával. Szakértők arra számítanak, hogy a koronavírus – hasonlóan az influenzához – endémiássá, vagyis meghatározott területen folyamatosan fellelhető járványos betegséggé válhat.

Ugyanakkor a Sars-CoV-2 koronavírus már nem egyszer meglepetést okozott, és ezért nagyon óvatosnak kell lenni

– idézte Kluge figyelmeztetését az ATV.