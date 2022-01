Újabb tíz iskola kapott high-tech suli termet

Rekordszámú pályázat érkezett a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli programra. A meghirdetett pályázatra közel százötven általános iskola és nyolcosztályos gimnázium nyújtott be szakmai anyagot, hogy elnyerje a tíz digitális tanterem egyikét. A főváros ezúttal kiemelt figyelmet kapott, a vidéki intézmények mellett most 5 budapesti iskola is hozzájuthatott a 21. század legmodernebb oktatási eszközeihez.

A High-Tech Suli program az eszközökön kívül, amelyek megkönnyítik a tanárok számára a tudásátadást, tartalmaz képzést és bérkiegészítést is a pedagógusok számára.

A High-Tech Suli program egy éve indult útnak, azzal a céllal, hogy minél több iskola a digitalizáció útjára lépjen. Ezalatt az egy év alatt rengeteg sikerélménnyel gazdagodtunk, nem csak a gyerekek lelkesebbek, de a tanárok is sokkal motiváltabbak, hogy egy ilyen, minden igényt kielégítő teremben taníthatnak. Már nem elképzelhetetlen számukra például a 3D nyomtatás, a lézervágás, vagy a programozás, akár történelemórán is. Emellett a High-Tech Suli tavaly elnyerte a legjobb CSR programnak járó díjat, ami szintén egy fontos visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk – mondta el Horváth Ádám a High-Tech Suli szakmai tanácsadója

A High-Tech Suli program megmutatja a diákok és rajtuk keresztül a szülők számára, hogy hogyan lehet felkészülni egy változó, egyre inkább digitalizálódó világra úgy, hogy ne kiszolgálói, hanem irányítói legyenek a saját eszközeiknek. Megtanulják, hogy hogyan lehet egy problémát többféleképpen megközelíteni és megoldani; hogyan támaszkodhatnak egymásra. Megtapasztalják, hogy hogyan aknázhatják ki a digitalizáció előnyeit megkönnyítve, leegyszerűsítve az automatizálható feladatokat.

A program eredményeként olyan tanulók hagyhatják majd el az iskolát, akik nem a munkahelyükön találkoznak először a 21. század technológiáival és akik olyan ismereteket is képesek felhasználni, ami még nem volt hozzáférhető a tankönyv megírásakor.

A mostani már a 3. pályázata volt a High-Tech Sulinak, és hihetetlenül jó látni, ahogyan fejlődik a benyújtott anyagok minősége, ami azt mutatja, hogy az iskolák pontosan tudják mennyire fontos a digitalizáció. Éppen ezért mindenképp folytatjuk a megkezdett munkát, hamarosan egy újabb pályázat nyílik, ahol minden eddiginél több iskola kaphatja meg a több mint 20 millió forint értékű támogatást, sőt várhatóan a kedvezményezettek köre is bővülni fog, úgyhogy azoknak az iskoláknak is érdemes lesz figyelnie a programra, akiknek eddig nem sikerült nyertes pályázatot benyújtani. – hangsúlyozta Horváth Ádám

A termek kiépítése és felszerelése, illetve a tanárok módszertani képzése már a napokban elindul. Az idei nyertesekkel együtt már országszerte huszonöt iskola diákjai élvezhetik majd a digitális tanterem adta lehetőségeket.

A nyertes intézmények listája megtalálható a hightechsuli.hu oldalon.