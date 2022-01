Tapolcai tragédia: A bokáján lévő, jellegzetes, szív alakú anyajegyéről azonosították Melanit

Mindkét fiatal családja megjárta a pokol és a remény útjait, ám most Melani szülei bizakodhatnak, Dóriénak pedig immáron bele kell törődniük a megváltoztathatatlanba. Belegondolni is borzasztó, ők most mit élhetnek át.

„A felfoghatatlan tragédia utáni gyász közben, hétfőn késő este rendőrnyomozók kerestek meg és közölték, hogy az elhunytak azonosításakor tévedés történt és nem a gyermekem, Melani halt meg! Őt jelenleg a szombathelyi kórházban kezelik! A kislányom él, a vércsoport és egyéb azonosítása megtörtént. Felfoghatatlan és döbbenetes, amit érzek! Anyaként együtt érzek minden elhunyt szülővel és hozzátartozóval” – tudatta közösségi oldalán a túlélő édesanyja.

A Blikknek sikerült elérnie a túlélő egyik közeli hozzátartozóját, aki elmesélte, hogy pontosan mi történt.

– Melani olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az arca alapján nem tudták azonosítani, vélhetően ez okozta a problémát. A vizsgálatok során vett vérminták alapján jöttek rá, hogy valami hiba történhetett – kezdte lapunknak Melani egyik, névtelenséget kérő hozzátartozója.

A Blikk információi szerint Melani mindkét lábán combnyaktörést szenvedett, de egy tüdőműtéten is átesett, mivel az egyik bordája átszúrta azt. Jelenleg mélyaltatásban tartják, a családja azonban bízik benne, hogy javul majd az állapota, és el tudja mondani, hogyan történhetett a baleset. A tévedéshez egyébként az is hozzájárulhatott, hogy Melani a baleset idején a barátnője, Dóri kabátját viselte.

– Amikor a rendőrök tudatták a tévedést, az édesanyja odatelefonált a kórházba, ahova az apukájával közösen azonnal be is mentek. A bokáján lévő, jellegzetes, szív alakú anyajegyéről és a piercingjéről azonnal azonosították Melanit. Amikor az ágyánál megsimogatták, mozgatta az ujjait, mintha érezte volna, hogy ott vannak a szülei – tette hozzá.