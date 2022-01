Ebben a boltban nem lopás, ha elteszi az árut és fizetés nélkül kisétál

Arcfelismerő rendszert vezettek be az Aldi egyik londoni üzletében, így már nem kell személyit vinni a vevőknek, ha alkoholos italt akarnak venni. Az üzletben egyébként pénztár sincs már.

Az Aldi már korábban megkezdte az első kassza nélküli boltjainak a tesztelését. Most kiderült, hogy az új technológiával már a korhatáros termékeket is meg lehet vásárolni akár a személyi bemutatása nélkül is.

Az új próbaüzlet, amely a Greenwich High Streeten található, lehetővé teszi, hogy a vásárlók anélkül vásároljanak, hogy beszkennelnék a termékeket, vagy hogy áthaladnának a kasszán. Azok az ügyfelek, akik letöltik az üzlet alkalmazását, egyszerűen levehetik árut a polcról, és távozhatnak vele a boltból. Miután a vásárló elhagyja az üzletet, a bolt azonnal levonja a vásárlás költségét a választott fizetési módon keresztül – írja a portfolio.hu a Finextra cikkére hivatkozva.

A rendszer kamerák segítségével észleli, hogy a vásárlók mely termékeket vették magukhoz, mielőtt a költséggel megterhelnék a számlájukat. Akik alkoholt vásárolnának, azokat egy arcfelismerésen alapuló technológia engedi át a kapun.