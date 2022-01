“Ne használja a zsidóságot alantas politikai céljaihoz” – Nyílt levelet írt a zsidózó Márki-Zaynak a MAZSÖK elnöke

A MAZSÖK kuratóriumi elnöke levelében arra szólítja fel Márki-Zay Pétert, hogy a zsidóságot ne használja alantas politikai céljai eléréséhez. “A fideszes zsidók számbavétele nyilván Önnek nem elég. Mindenesetre szólok, ne felejtsen el kihagyni a felsorolásból se, mint fideszest se, mint zsidót” – írja Szabó György Márki-Zaynak, aki nyílt levelében azt a kérdést is feltette az ellenzék jelöltjének, hogy amikor antiszemita zsidókról beszél, akkor eszébe jut-e legfőbb szövetségeseinek egyike, a báránybőrbe bújt náci párt, azaz a Jobbik vezetője? “Nem lehet könnyű egy olyan koalíció miniszterelnök-jelöltjének lenni, amely a magyar nemzeti öngyűlöletet a legmagasabb szintre, szinte társadalmi normává emelte a politikai paletta bal oldalán” – szögezte le Szabó György.

MAZSÖK kuratóriumi elnökének levelét változtatás nélkül közöljük.

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagy érdeklődéssel figyelem a már ismétlődő vasárnaponkénti stand up comedy előadásait, amelyek méltán szórakoztatják valamely lepusztult kocsma közepesen erős alkoholos állapotban lévő közönségét.

Már vizionálom jövő vasárnapi bejelentését, amely az eheti megnyilatkozásának folytatásaként a Terror háza bezárásáról és az eredeti funkció visszaállításról szólna. Hiszen a fideszes zsidók számbavétele nyilván Önnek nem elég. Mindenesetre szólok, ne felejtsen el kihagyni a felsorolásból se, mint fideszest se, mint zsidót.

Amikor Finkelstein urat említette, mint antiszemita zsidót vajon eszébe jutott-e legfőbb szövetségeseinek egyike, a báránybőrbe bújt náci párt, azaz a Jobbik vezetője? Hiszen nincsenek rosszabbak, mint az öngyűlölők. Bár ezt ön is jól tudja, hiszen nem lehet könnyű egy olyan koalíció miniszterelnök-jelöltjének lenni, amely a magyar nemzeti öngyűlöletet a legmagasabb szintre, szinte társadalmi normává emelte a politikai paletta bal oldalán.

Mindezzel együtt úgy gondolom, hogy előre mutató lenne a választási kampányt nem felelőtlen kijelentésekkel megtölteni. Kérem, hogy a zsidóságot ne használja alantas politikai céljai elérése érdekében. Hiszen mint ahogy ebből a levélből is kitűnik a zsidó társadalom színes, akár politikai, akár bármely más tekintetben.

Kívánok Önnek bölcsességet, önmérsékletet és józan ítélőképességet. Üdvözlettel: Szabó György kuratóriumi elnök

Márki-Zay Péter új sajtófőnöke nem mindig állhat a baloldal miniszterelnöke mellett, így azt sem akadályozhatta meg, hogy Hódmezővásárhely polgármestere leüljön vasárnap este a szokásos élő bejelentkezésre a Facebook-oldalán. Persze most sem csalódtunk, ismét sikerült előrukkolnia egy újabb sértő és nagyon durva kijelentéssel: a legújabb most éppen az, hogy a fideszesekben a tolvajlást szokta kifogásolni, nem azt, hogy milyen a szexuális irányultságuk vagy a származásuk. Ezt alátámasztandó közölte, hogy a Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés - szúrta ki a PestiSrácok.hu.

A Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. Egyet tudok konkrétan, én őt nagyon nagyra becsülöm – mondta Márki-Zay.

Márki-Zay Péter vállalhatatlan zsidózása szinte megszólalásig hasonlít szövetségesének, a Jobbik politikusának, Gyöngyösi Mártonnak egy korábbi felszólalásához, ami a legsötétebb náci időket idézte. Egy 2012-es parlamenti ülésen Gyöngyösi Márton arról beszélt, hogy listázni kellene a zsidó származású képviselőket. A kijelentéseket minden párt elítélte. 2019-ben Karácsony Gergely botránkoztatott meg mindenkit azzal, hogy az ellenzéki összefogás érdekében mosdatta a zsidó politikusokat listázni szándékozó Gyöngyösit, nyomatékosítva, hogy ő nem tartja nácinak Gyöngyösit és szerinte a jobbikos politikus listázása nem nácizmus. Most a komplett ellenzék és baloldal hallgat Márki-Zay zsidózásáról és listázásáról.