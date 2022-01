Ledózerolták a legendás Bivalyos csárdát – ledöbben, ha megtudja, mi épül a helyén

A Bivalyos Csárda elismert és nagymúltú vendéglátóhely volt Csillaghegyen. Tavaly év végén bombaként robbant a hír, hogy eladták. Az új tulajdonosa pedig lebontotta a telken található jobb napokat is megélt épületet, amely mindössze két utcára található a Római-parttól, pedig az 1930-as évek óta működő csárda épületének egyes részei többszáz évesek is lehetnek. Az ingatlan egyébként évek óta üresen állt, senkinek nem érte meg kibérelni, hiszen nemcsak nagyon rozoga állapotban volt, de a bérleti díja is magas volt. Korábban ugyan a korábbi jobboldali polgármester, Bús Balázs szándékában állt a csárda felújítás, akár pályázati úton is, de a választások után az új DK-ás polgármester elvetette ezt a gondolatot, és inkább megszabadult az ingatlantól, egyedi döntéssel.

180 millióért kelt el az óriási területű ingatlan

A Metropol megkérdezett egy ingatlanszakértőt, aki megerősítette, hogy az óbudai önkormányzat a piaci ár nagyjából feléért adta el a történelmi csárdát, illetve annak telkét.

A 2448 négyzetméteres területet, amely a Bivaly utcában állt, szerény 180 millió forintért értékesítették, miközben ezen a környéken a telekárak ennél jóval magasabbak. Az ingatlant 73 530 forintos négyzetméterárért adták el, míg az átlagár 100 ezer forint felett van Csillaghegyen és a Római Parton.

Ez a látvány fogadja azt, aki ma a csárda felé venné az irányt Fotó: Máté Krisztián

Elég csak rápillantani az Ingatlankereső weboldalakra, ilyen alacsony összegért nem találni eladó telket ebben a városrészben. Az ingatlan megvételére egyetlen pályázó jelentkezett, akinek még úgyis nagyon kedvező volt ez az ár, hogy az elbontás költségeit ő állta. A Metropol információi szerint ugyanis soklakásos társasház fog épülni a Bivalyos Csárda helyén.

Az épület egyik része 223 éves is lehetett

Míg a vendégek számára ismert és kedvelt, az utcafrontról látható „főépület”, amely étteremként funkcionált 2011-ig, „csupán” körülbelül 110 éves volt, addig a belső része, több mint 223 éves volt. Csillaghegy egyik legismertebb ivója már a 19. században is kedvelt hely volt. Korábban a Dunán keresztül itt hajtották át a bivalyokat, ezért is lett Bivalyos Csárda a neve, ahol megpihentek a hajtók. Korabeli feljegyzések szerint az ivó 1876-ban leégett, majd újjáépítették, így az elbontott épület nem a XIX. században épült eredeti csárdaépület volt.

Étterem, fogadó és munkásmenza is volt

A hosszú múltra visszatekintő csárda egykor híres étterem volt, a két háború között viszont már kevésbé „elit” közönség látogatta olyannyira, hogy még egy késelésről is tudósított az akkori Esti Újság. A szocializmusban „munkásmenza” lett, a rendszerváltás után pedig még filmet is forgattak a Bivalyos vendéglőben: az 1991-es „Pénzt, de sokat” című filmben a nemrég elhunyt Oszter Sándor is játszott.