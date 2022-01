Ne is keresse Óbuda legendás csárdáját: ledózerolták

A Bivalyos Csárda elismert és nagymúltú vendéglátóhely volt Csillaghegyen. Tavaly év végén bombaként robbant a hír, hogy eladták. Az új tulajdonosa fél áron kapta meg az ingatlant és azonnal le is bontotta a telken található jobb napokat is megélt épületet, amely mindössze két utcára található a Római-parttól.

Az 1930-as évek óta működő csárda épületének egyes részei többszáz évesek is lehetnek. Az ingatlan egyébként évek óta üresen állt, senkinek nem érte meg kibérelni, hiszen nemcsak nagyon rozoga állapotban volt, de a bérleti díja is magas volt. Korábban ugyan a korábbi jobboldali polgármester, Bús Balázs szándékában állt a csárda felújítás, akár pályázati úton is, de a választások után az új DK-ás polgármester, Kiss László elvetette ezt a gondolatot, és inkább megszabadult az ingatlantól, egyedi döntéssel.

