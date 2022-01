Kegyetlen, mi közelít az ország felé: nem a szélvihar lesz a legnagyobb bajunk

Hétfőn erősen felhős, borongós időre számíthatunk, kora délutántól kezdve elszórtan több tájegységünkön is kialakulhat kisebb eső, havas eső, este északon, északkeleten átmenetileg kisebb havazás is. Többfelé élénk lesz a nyugati-délnyugati szél, néhol egy-egy erős széllökés is előfordulhat. Reggel -6 és +1, napközben 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden egy újabb hidegfront mögött ismét feltámad az északi-északnyugati szél, erős, viharos lökések elsősorban a Dunántúlon lehetnek. Kezdetben még több felhő lehet az égen, helyenként gyenge havas eső, hószállingózás is előfordulhat, majd napközben a napos-gomolyfelhős időben elszórtan alakulhatnak ki záporok, hózáporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Keddről szerdára virradó éjjel egy melegfront felhőzetéből északnyugat felől egyre többfelé havazhat, majd szerdán napközben erős, viharos északnyugati széllel újabb hidegfront érkezik. A napos-gomolyfelhős időben ekkor elszórtan lehetnek záporok, hózáporok. Keleten, északkeleten -1, +4, máshol 5-10 fok lehet a kora délutáni órákban.