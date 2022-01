Gyilkos drogkoktél végzett Homonnay Gergellyel, a DK politikusával

A Corriera Della Serra olasz lap számolt be elsőként Homonnay Gergely, a DK politikusa, a Gyurcsány családhoz személyesen is közel álló aktivista haláláról. Homonnay a Gyurcsány família egyik kedvencének számított, gyakran fotózkodtak együtt, az aktivista a DK legutóbbi kongresszusán vezérszónoki szerepet is kapott.

Az 53 éves blogger a Róma belvárosában található Bananon privát luxusklubban lett rosszul a mellékhelyiségben, és a gyors közbeavatkozás ellenére sem tudták az életét megmenteni.

Az olasz Bananon privát klubban vesztette életét.

A személyzet egyik tagja fedezte fel, hogy a DK-politikusa bajban van, légzési nehézségekkel küzd, és azonnal mentőt hívott, akik már hiába próbálták az aktivistát újraéleszteni.

A rendőrség több fajta kábítószergyanús anyagot is talált Homonnaynál, egy zacskóban port, és egy fiola folyadékot, ezek elemzése, illetve az igazságügyi boncolás eredménye tárhatja majd fel a halál pontos okát, de a lap szerint a egyszerre kokaint és Ginát (amit a köznyelvben csak nemi erőszak drognak hívnak), fogyaszthatott Homonnay.

Erre utalnak a neten megjelent kommentek is. Többen állítják, hogy ismerősei körében köztudott volt, hogy Homonnay rendszeres drogfogyasztó. „Minden szexbulin szét volt esve, imádott mindent” – írta egy ismerős.

Homonnay már 2018-tól a DK szekerét tolta, felszólalt Gyurcsányék kampányzáróján az akkori választások DK-s kampányzáróján. Homonnay egyik szervezője, vezérszónoka volt a Mi vagyunk a többség tüntetéseknek, amiben már 2018-ban, a Fidesz kétharmados győzelme után az ellenzéki pártok összefogását sürgette. Egy Facebook-bejegyzésben pedig arról értekezett, ha nem találkozik Dobrev Klárával, akkor valószínűleg már korábban elhagyja az országot.

Homonnay a nyáron sokak ellenszenvét váltotta ki azzal, hogy„Hajrá, franciák!” –felütéssel indította a magyar válogatott franciák elleni mérkőzése elé időzített Facebook-bejegyzését.

Tavaly decemberben a bíróság becsületsértésért elítélte, és egy év próbára bocsájtotta, amiért Novák Katalint „aljas náci féregnek” nevezte. Homonnay, amikor koronavírusos lett, azzal viccelődött a neten, hogy Fideszesek közé megy tüsszögni, és először az általa csak propagandistáknak nevezett újságírókat fertőzi meg. Több kereszténygyűlölő posztja is napvilágot látott, azt írta például, hogy „ha Jézus feltámadna, ő vezetné a Pride felvonulást„.

Gyurcsány Ferenc Facebook posztban búcsúzott el a DK politikusától: ”Elment Homonnay Gergő. Találja meg útját a szeretet, a megértés és a befogadás örök, végtelen útján! Valójában csak szeretni akart szabadon. Szerinte ez megkérdőjelezhetetlen jog. Szerintem is. Szenvedélyes volt. Mert érzett. Ezért sokszor karmolt. Mint Erzsi. A másik énje. Milyen őrület így elmenni és most?! Ölellek.„ – írta a DK elnöke.