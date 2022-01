Dráma az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán, mentő vitte el É. Imrét a bíróságról

Mentők vitték el a bíróságról azt a férfit, akit két villanyszerelő, Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos megölésével vádolnak - írja a Blikk. A férfi ugyan megjelent a bíróságon, a terembe már nem lépett be. Ügyvédje szerint a földszinten leült egy padra, mert rosszul lett.

Mácsik 2018-ban tűnt el, miután találkozója volt a vállalkozó É. Imrével. A találka célja az lett volna, hogy Imre megadja 10 ezer eurónyi (3,5 millió forint) tartozását. Azonban Zoltán nyomtalanul eltűnt, és kiderült, hogy három évvel korábban egy másik szerelőnek is hátborzongatóan hasonló körülmények között veszett nyoma. Orlik Vilmos is Imrével találkozott eltűnése előtt, a férfi neki is tartozott.

A két férfi holtteste a mai napig nem került elő.