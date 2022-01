25 évesen ragadta el a koronavírus, újszülött gyermekét sem láthatta Dóri

Császármetszéssel kellett a 25 éves Dóri gyermekét világra hozni. A fiatal édesanya szervezetét tavaly év végén győzte le a koronavírus. Megtört párja a Veszprém Megyei Naplónak elmondta: nem csak felesége hiányával, de anyagi gondokkal is meg kell küzdeniük.

A bakonykoppányi édesanya második gyermeküket várta, és bár szerette volna beoltatni magát, terhessége miatt csak a szülés után tervezett oltakozni. 8 hónapos terhesen, november végén lett beteg, majd miután egy éjjel nem tudott aludni és zihált, férje kórházba vitte, ahol bent is tartották, mivel kiderült: nem csak covidos, de a fertőzés miatt kétoldali tüdőgyulladás alakult ki nála.

Amikor a nőgyógyász is megvizsgálta, azonnali császármetszés mellett döntött. A feleségemet hétfőn elszállították a budapesti Semmelweis klinikára. December 6-án, este hét óra ötven perckor született meg Benett. Én egy közeli parkolóban, az autómban várakoztam és ajándéknak érezhettem volna, hogy a kisfiunkról elmondhatták: egészséges. Ám az édesanyja kisebb agyvérzést kapott, leálltak a szervei, a lépét eltávolították. Fokozatosan romlott az állapota. Végig altatásban, lélegeztetőgépen tartották. Az év utolsó előtti napján hunyt el – mondta el Mihajlov Zsolt.

Mihajlov Zsolt egyedül maradt a másfél éves Zorkával és a másfél hónapos Benettel Fotó: Pesthy Márton / PM Veszprém Megyei Napló

Összetörte a családot a tragédia

Az egész család megtört a tragédia miatt, a másfél éves Zorka és a másfél hónapos Benett is hiányolják édesanyjukat. A kislány minden hajnalban sírva követeli anyját. A család ráadásul nehéz anyagi helyzetbe is került, mivel házuk építéséhez hitelt fettek fel, és jelenleg az apuka nem tud dolgozni.

Mondják, hogy legyek erős, tartsak ki, de nem megy. Ezt nem lehet feldolgozni – mondta a lapnak a férfi, aki gyermekeivel átmenetileg húgáéknál lakik, akik egy négyéves és egy négy hónapos kicsit nevelnek.

Összefogott értük a falu

A helyieket is megrázta a tragédia, a bakonykoppányiak csak jót tudnak mondani a házaspárról. Szalai Tamás polgármester szerint Zsoltnak és Dórinak mindig volt egy-két kedves szava mindenkihez, becsületes, családcentrikus házaspárként ismerték meg őket. A környéken élők azt is látták, hogy Zsolt sokszor éjszakába nyúlóan dolgozott jövőbeli házukon, amit most félbe kellett hagyniuk. Ezért úgy döntöttek, igyekeznek ebben is támogatni az immár csonka családot. Az önkormányzat létrehozott egy alszámlát számukra, a helyi boltban pedig elhelyeztek egy adomány gyűjtő dobozt is, a falubeliek eddig már csaknem négyszázezer forintot gyűjtöttek.

Segíthet a bakonykoppányi árváknak

A bakonykoppányi önkormányzat a 50420764-10006519 számlaszámon hozott létre alszámlát a Mihajlov-család megsegítésére. Akik akár csak kisebb összeget utalnak ide, azoktól azt kérik, hogy a közlemény rovatba írják be: „Adomány”.