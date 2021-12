Világító okosmaszk jelzi a fertőzöttséget

A japán kutatók által fejlesztett arcmaszk több esetben is jól működött. Még az ötletgazda is általa értesült arról, hogy koronavírusos lett.

Alaposan felgyorsíthatja a koronavírus-fertőzöttek azonosítását az az újfajta arcmaszk, amelyet a Kiotói Orvostudományi Egyetem (Kyoto Prefectual University of Medicine) szakértői készítettek. A védőeszközben egy speciális réteg található, ami a koronavírussal érintkezve, UV-fény hatására világítani kezd – írja a Futurism.

A maszk azért is hasznos, mert az esetleges fertőzöttséget azonnal, külön tesztelés nélkül is megmutatja. Erre úgy képes, hogy a benne lévő rétegre UV-fényre érzékeny festéket, valamint strucctojásból kinyert antitesteket vittek. Ha a rétegre rákerül a vírus, illetve az az antitestekkel is találkozik, a fluoreszcens anyag miatt UV-fény alatt látszódni fog.

A technikát eddig csupán 32 beteggel tesztelték. A kutatók ezért azt tervezik, hogy rövidesen egy nagyobb, 150 fős mintát vonnak be, hogy szélesebb körben is megvizsgálják a védőeszköz hatásosságát. Egyébként a maszk ötletgazdája, Cukamoto Jaszuhiro is a termék által értesült arról, hogy elkapta a kórokozót.

A szakértő vezette kutatócsoport már jövőre piacra dobná a maszkot, ám a tömeggyártáshoz szükséges engedélyt egyelőre nem kapták meg. A feltalálók abban bíznak, hogy az eredményeket látva erre mielőbb, gyorsított eljárásban sor kerülhet.